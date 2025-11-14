Ìµ¾É¾õ¤Ç¤âÊüÃÖ¤Ï¸·¶Ø¡ª °û¼ò½¬´·¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´Î¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¡Ö»éËÃ´Î¡×¤Î¸¶°ø¡¦ÂÐ½èË¡¡Ú°å»Õ¤¬²òÀâ¡Û
»éËÃ´Î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¡Ö¾É¾õ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·»éËÃ´Î¤Ï¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀÅ¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
´ÎÂ¡¤Ï¡ÈÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤Â¡´ï¤Î¤¿¤á¡¢·ò¿Ç¤Ç¶öÁ³¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¡á·Ú¤¤¾õÂÖ¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ìµ¾É¾õ¤Î»þ´ü¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¡¢´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»éËÃ´Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¡¢¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºöË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»éËÃ´Î¡×¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Î°û¤ß²á¤®¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Åü¼Á¤Î¤È¤ê²á¤®¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¤Ë¤è¤ëÆâÂ¡»éËÃ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¡×¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¾¤Ã¤¿Åü¤òÃæÀ»éËÃ¤È¤·¤Æ´ÎÂ¡¤ËÃßÀÑ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢»éËÃ´Î¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤ë°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê»éËÃ´Î¤Ï¡¢¡ÖÂå¼Õ¤¬¤¹¤Ç¤ËÍð¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥µ¥¤¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¡ÖNASH¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿±ê¾É¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¥¿¥¤¥×¤Î»éËÃ´Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡ÖMASH¡ÊÂå¼Õµ¡Ç½¾ã³²´ØÏ¢»éËÃ´Î±ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MASH¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢´Î¹ÅÊÑ¤ä´Î¤¬¤ó¤Ø»ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¡á°ÂÁ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Ìµ¾É¾õ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»éËÃ´Î¤ÏÌ¤Íè¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡È·Ù¹ð¥µ¥¤¥ó¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤ÏÇòÊÆ¤ä¥Ñ¥ó¡¦ÌÍÎà¤Ê¤É¤Î¡Ö¼ç¿©Ãæ¿´¡×¤«¤é°ìÊâ»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¡¢ÌîºÚ¤ä³¤Áô¡¢Æ¦Îà¡¢µû¤Ê¤É¤òÀè¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö½çÈÖ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤äº½ÅüÆþ¤ê¤Î°ûÎÁ¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Ë»éËÃ¤ò¤¿¤á¤ä¤¹¤¤¡È±ÕÂÎ¤ÎÅü¡É¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤Ï¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã»»þ´Ö¤Î¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ä¶Ú¥È¥ì¤òÆü¾ï¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢´Î»éËÃ¤Ï¸º¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£½µ¤Ë¿ô²ó¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤Î5¡ó¤Î¸ºÎÌ¤À¤±¤Ç¤â¡¢´Î»éËÃ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¯¤·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤â¡Ö´ÎÂ¡¤Ï±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²¤È¥¹¥È¥ì¥¹´ÉÍý¤â·Ú»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤äËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤òÁý¤ä¤·¡¢´ÎÂ¡¤ÇÅü¤Î»ºÀ¸¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢´Î»éËÃ¤ò°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤â¿²ÉÔÂ¤®¤ß¡×¡Ö¾¯¤·¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤â¡¢´ÎÂ¡¤ÎÂå¼Õ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¾®¤µ¤Ê¹©É×¤«¤é¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¿²¤ëÁ°¤Î¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë
¡¦¿²¤ë1¡Á2»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÆþÍá¤¹¤ë
¡¦¿¼¸ÆµÛ¤ò3²ó¤À¤±°Õ¼±¤·¤Æ¹Ô¤¦
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö1Æü¤ÎÎ®¤ì¤ÎÈùÄ´À°¡×¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢µÞ¤Ë´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë½¬´·¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï1¤Ä¤À¤±Áª¤ó¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤º£¤À¤«¤é¤³¤½»Ï¤á¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´°àú¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿©»ö¤Î¡ÖºÇ½é¤Î¤Ò¤È¸ý¡×¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¡Ö¿ôÊ¬¡×¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¯¡Ö¿ô½½ÉÃ¡×¡Ä¡Ä¡£¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î´ÎÂ¡¤ò¼é¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊüÃÖ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤¹¤°ÂÐºö¡×¡£¤½¤ì¤¬MASLD¡¿MASH»þÂå¤Î»éËÃ´Î¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¤â³Î¤«¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¢§¹ÓËÒ ¾»¿®¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤È¤·¤Æ³°Íè¿ÇÎÅ¤Ë½¾»ö¡£ÅüÇ¢ÉÂ¡¦À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦¹Ö±é²ñ¤âÂ¿¿ô¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÌòÎ©¤Ä°åÎÅ¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
(Ê¸:¹ÓËÒ ¾»¿®¡Ê°å»Õ¡Ë)
´ÎÂ¡¤Ï¡ÈÄÀÌÛ¤ÎÂ¡´ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤Â¡´ï¤Î¤¿¤á¡¢·ò¿Ç¤Ç¶öÁ³¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¡á·Ú¤¤¾õÂÖ¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ìµ¾É¾õ¤Î»þ´ü¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¡¢´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»éËÃ´Î¡á°û¤ß²á¤®¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡© ¡ÖMASLD¡×¡ÖMASH¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³µÇ°»éËÃ´Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¡ÖNAFLD¡ÊÈó¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀ»éËÃÀ´Î¼À´µ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¡ÖMASLD¡ÊÂå¼Õµ¡Ç½¾ã³²´ØÏ¢»éËÃ´Î¼À´µ¡Ë¡×¤Ø¸Æ¾Î¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»éËÃ´Î¡×¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Î°û¤ß²á¤®¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Åü¼Á¤Î¤È¤ê²á¤®¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¤Ë¤è¤ëÆâÂ¡»éËÃ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¡×¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¾¤Ã¤¿Åü¤òÃæÀ»éËÃ¤È¤·¤Æ´ÎÂ¡¤ËÃßÀÑ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢»éËÃ´Î¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤ë°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê»éËÃ´Î¤Ï¡¢¡ÖÂå¼Õ¤¬¤¹¤Ç¤ËÍð¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥µ¥¤¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¡ÖNASH¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿±ê¾É¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¥¿¥¤¥×¤Î»éËÃ´Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡ÖMASH¡ÊÂå¼Õµ¡Ç½¾ã³²´ØÏ¢»éËÃ´Î±ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MASH¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢´Î¹ÅÊÑ¤ä´Î¤¬¤ó¤Ø»ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¡á°ÂÁ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Ìµ¾É¾õ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»éËÃ´Î¤ÏÌ¤Íè¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡È·Ù¹ð¥µ¥¤¥ó¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºöË¡¤Ï¡© ´ÎÂ¡¤ò¼é¤ë¡Ö¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦¿çÌ²¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖÀ¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Åü¼Á¤Î¤È¤êÊý¤È¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤ÏÇòÊÆ¤ä¥Ñ¥ó¡¦ÌÍÎà¤Ê¤É¤Î¡Ö¼ç¿©Ãæ¿´¡×¤«¤é°ìÊâ»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¡¢ÌîºÚ¤ä³¤Áô¡¢Æ¦Îà¡¢µû¤Ê¤É¤òÀè¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö½çÈÖ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤äº½ÅüÆþ¤ê¤Î°ûÎÁ¤Ï¡¢´ÎÂ¡¤Ë»éËÃ¤ò¤¿¤á¤ä¤¹¤¤¡È±ÕÂÎ¤ÎÅü¡É¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤Ï¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ã»»þ´Ö¤Î¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ä¶Ú¥È¥ì¤òÆü¾ï¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢´Î»éËÃ¤Ï¸º¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£½µ¤Ë¿ô²ó¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤Î5¡ó¤Î¸ºÎÌ¤À¤±¤Ç¤â¡¢´Î»éËÃ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¯¤·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤â¡Ö´ÎÂ¡¤Ï±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²¤È¥¹¥È¥ì¥¹´ÉÍý¤â·Ú»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤äËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤òÁý¤ä¤·¡¢´ÎÂ¡¤ÇÅü¤Î»ºÀ¸¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢´Î»éËÃ¤ò°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤â¿²ÉÔÂ¤®¤ß¡×¡Ö¾¯¤·¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤â¡¢´ÎÂ¡¤ÎÂå¼Õ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¾®¤µ¤Ê¹©É×¤«¤é¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¿²¤ëÁ°¤Î¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë
¡¦¿²¤ë1¡Á2»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÆþÍá¤¹¤ë
¡¦¿¼¸ÆµÛ¤ò3²ó¤À¤±°Õ¼±¤·¤Æ¹Ô¤¦
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö1Æü¤ÎÎ®¤ì¤ÎÈùÄ´À°¡×¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢µÞ¤Ë´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë½¬´·¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï1¤Ä¤À¤±Áª¤ó¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
Ìµ¾É¾õ¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡ª »éËÃ´Î¤Ï¸µ¤ËÌá¤»¤ëÉÂµ¤»éËÃ´Î¤Ï¡Ö¸µ¤ËÌá¤»¤ëÉÂµ¤¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»éËÃ´Î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡Èº£¡É¤³¤½¡¢À¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤º£¤À¤«¤é¤³¤½»Ï¤á¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´°àú¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿©»ö¤Î¡ÖºÇ½é¤Î¤Ò¤È¸ý¡×¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¡Ö¿ôÊ¬¡×¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¯¡Ö¿ô½½ÉÃ¡×¡Ä¡Ä¡£¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î´ÎÂ¡¤ò¼é¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊüÃÖ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¤¹¤°ÂÐºö¡×¡£¤½¤ì¤¬MASLD¡¿MASH»þÂå¤Î»éËÃ´Î¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¡¢ºÇ¤â³Î¤«¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¢§¹ÓËÒ ¾»¿®¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤È¤·¤Æ³°Íè¿ÇÎÅ¤Ë½¾»ö¡£ÅüÇ¢ÉÂ¡¦À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦¹Ö±é²ñ¤âÂ¿¿ô¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÌòÎ©¤Ä°åÎÅ¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
(Ê¸:¹ÓËÒ ¾»¿®¡Ê°å»Õ¡Ë)