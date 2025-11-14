◇国際親善試合 日本−ガーナ （2025年11月14日 愛知・豊田スタジアム ）

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は14日、国際親善試合でガーナ代表（同73位）と対戦。勝利を収め、2連勝とした。前半16分、ゲームキャプテンを務めたMF南野拓実（30＝モナコ）が先制弾。後半15分にはMF堂安律（27＝フランクフルト）が追加点を決めた。

追加点を奪った堂安は「得意なコースなので、あそこで受けたら決める自信はある。決められてよかった」と振り返った。

10月は王国・ブラジルと対戦し、歴史的初勝利を挙げた。「ブラジル戦の後で違ったプレッシャーというか、波を止めないようにという思いあった」としながらも「守備はやりながらも攻撃で違いを出すために試合に出ている。得点で貢献できてよかった」と大きくうなずいた。

試合は前半16分、ボールを奪ったMF佐野海舟が前に運び、ペナルティエリア手前の右から南野に横パス。GKと1対1になった南野は冷静に右足を合わせ、ゴール右隅に突き刺した。南野は10月のブラジル戦に続く2戦連発で、代表通算26ゴール目。

後半15分、久保がゴール前でボールを保持。右サイドから走り込んだMF堂安が相手DFを交わして左足を一閃（いっせん）。GKのニアを抜く、鮮やかなゴールで追加点を奪った。堂安の代表での得点は、2024年6月のシリア戦以来となった。

日本は10月のブラジル戦に続き、2連勝。来年6月開幕のW杯北中米大会で着用する新ユニホーム初戦を白星で飾った。