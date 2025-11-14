「なんか似てきたw」千原ジュニア、人気芸人とのツーショットに反響！ 「写真集出せますやん」
お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアさんは11月13日、自身のInstagramを更新。人気芸人とのツーショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「バッタリ良いね」「めっちゃいい写真笑 どっちも面長ですねw」「段ボールを食べていたとは思えないほどの肌ツヤの良さ」「2人とも元気そう」「前々からばったりシリーズ見ていたのでうれし過ぎます」「ばったり写真集出せますやん」「なんか似てきたw」「男前ですな」「ジュニちゃんの方がぷりぷりしてるよ」「顔似てる」との声が寄せられました。
「顔似てる」千原さんは「田村とばったり！肌艶良かったー！」とつづり、お笑いコンビ・麒麟の田村裕さんとのツーショットを公開しました。2人は満面の笑みで目を細めて笑っており、どことなく雰囲気も似ています。仲の良さが伝わる、すてきなショットです。
「よくみたら3ショット」千原さんは9月1日の投稿で、「先日名古屋でばったりジャンボ」とつづり、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおさんとの写真を公開。コメントでは、「ジュニさんの笑顔が優しい」「よくみたら3ショット」「ジャンボの後ろに人影が」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
