¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Ë2¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£Á°È¾¤ËÆîÌî¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¡¢¸åÈ¾¤ËÆ²°Â¡Ê¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤¬²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÆüËÜ¤¬19°Ì¤Ç¥¬¡¼¥Ê¤Ï73°Ì¡£2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÌ»»6¾¡3ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡18Æü¤Ë¤ÏÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯76°Ì¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£12·î5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Ë¤ÏWÇÕÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£