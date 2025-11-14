「国際親善試合、日本代表２−０ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は同７３位のガーナ代表に２−０で快勝した。１０月のブラジル戦に続き、２連勝を飾った。

日本は試合序盤から主導権を握り、相手陣地でボールを支配した。前半１６分、ＭＦ佐野海舟からのパスを受けたＭＦ南野拓実がゴール右隅へ先制点。これが代表通算２６得点目で、木村和司に並び歴代８位となった。

後半１５分にはＭＦ堂安律が、ＭＦ久保建英からペナルティーエリア右で受けたボールを左足でゴール右隅へ。貴重な追加点を挙げた。

森保監督は「ガーナが守備を固めてきた中でどうやって崩すかだった。こじ開けるところで結果も出してくれた。いい準備になった。（無失点は）選手が無失点にこだわってくれた」と語った。

日本代表は１０月１４日の親善試合・ブラジル戦を３−２で勝利。その勢いを維持し、アフリカの強豪を相手にしても変わらぬインテンシティーをみせた。森保一監督が前日会見で「より多くの国に対して、確実に勝利をつかみ取る力を」と話していた通り、自信に満ちたプレーを披露した。

今月１８日には国立競技場でボリビアと親善試合を行う。１２月６日にはＷ杯本大会の組み合わせ抽選が行われる。