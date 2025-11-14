◆国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

日本は２６年北中米Ｗ杯出場国のガーナを迎え、２―０の勝利を収めた。南野拓実、堂安律がゴールを決めた。

採点と寸評は以下の通り。

森保一監督【６・５】ブラジル戦をベースとし、遠藤と板倉を組み込まない判断で快勝。結果的に競争は激化

ＧＫ早川友基【６・０】プレー機会は少なかったが、それでも光った安心感。臆することなく堂々とクリーンシート達成

ＤＦ渡辺剛【６・０】一歩先を読んだ守備で、ガーナ陣営に身体能力勝負をさせず

ＤＦ谷口彰悟【６・５】正確でストレスのない球出し。守備でも危機察知能力高くプレー

ＤＦ鈴木淳之介【６・０】いい意味で目立つことは少なかったが、能力値の高さは随所に。左ＳＢ導入の際は、現状１番手だろう

ＭＦ佐野海舟【７・０】細かいミスもあるが…スケールがでっかく、夢と希望が詰まったプレー。予想の先をいく。ＭＯＭ

ＭＦ田中碧【６・０】前を向いた時の攻撃で持ち味を発揮。詰まる場面もあったが、ウィングバックの使い方の巧みさは、他のボランチを上回る強み

ＭＦ堂安律【６・５】２点目をゲット。誰もが巻くと思ったところから、ニアの狭いところを突いて追加点。あれはロッベンのやり口

ＭＦ中村敬斗【６・５】推進力を発揮し、伸び伸びと楽しそうにプレー。右からのボールに上田、南野、中村の３枚が合わせられることは大きい

ＭＦ久保建英【６・５】ラストパスが合わずに地団駄踏む場面もあったが、リズムカルなタッチと顔出しで攻撃を牽引

ＭＦ南野拓実【７・０】１対１を制して先制点。「結局、決める」のはさすがであり、この役目の代わりができる選手はなかなかいない

ＦＷ上田綺世【６・０】強烈シュート２本は客席直撃も、まあ次戦は決めるだろうと思わせる立ち位置は築いている。豊富な受け方で攻撃の幅を広げた

ＭＦ藤田譲瑠チマ【６・０】後半２３分ＩＮ。ボランチに入り、佐野とのダブルボランチという形で出場。強烈ミドルなど攻撃面で存在感

ＤＦ菅原由勢【６・０】後半２３分ＩＮ。グランパス出身のＤＦは大声援に迎えられてピッチへ。及第点のプレー

ＤＦ安藤智哉【６・０】後半３０分ＩＮ。欧州組含む代表でデビュー。抜かりなく完封

ＭＦ北野颯太【６・０】後半３０分ＩＮ。受けるのがうまい選手は馴染みやすい。強度を落とすことなくプレー

ＦＷ後藤啓介【６・０】後半３０分ＩＮ。得点関与でのアピールはならずも、必死さは示した

ＭＦ佐藤龍之介【―】後半３３分ＩＮ。出場時間短く採点なし

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ