◇国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。

先月１４日のブラジル戦で０―２からひっくり返して３―２で歴史的勝利を収めた森保ジャパンは、森保一監督が「ブラジル戦のスタメンが中心」と明言したように、先発の変更は２人のみ。ＭＦ田中碧とＧＫ早川友基が新たに先発に名と連ねた。

過去５勝３敗のガーナに対し、日本はブラジル戦の後半に見せた積極的な前からのプレスで攻めた。序盤からチャンスを作ると、前半１６分、相手からボールを奪いカウンターになると、右サイドのＭＦ佐野海舟が、ゴール前でフリーになったＭＦ南野拓実にパスを送る。南野は相手ＧＫの位置を確認し、右足で冷静にゴール右隅に沈めた。

ブラジル戦に続き２戦連発となった南野は、Ａ代表通算２６点目。ＦＷ大迫勇也を抜き、歴代８位でＭＦ木村和司と並んだ。ガーナも持ち前の創造性で打開を図るが、日本の守備陣が前半を枠内シュート０本に抑えた。

後半も勢いを止めない。後半１５分、エリア手前からＭＦ久保建英が右サイドを上がってきたＭＦ堂安律にパスを送ると、堂安は相手との１対１になる。左足でニアサイドに追加点を決めた。同２０分の相手のシュートは守護神の早川がきっちりと止めてみせた。

同３１分には初招集のＦＷ後藤啓介とＭＦ北野颯太がそろってデビュー。後藤は上田に代わって１トップ、北野は久保に代わって右のシャドー（１トップ後方）に入った。日本は最後まで主導権を渡さず、試合終了。北中米Ｗ杯本大会ではポット４に入ることが濃厚なガーナから、確実に白星を挙げた。

来年６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯のメンバー発表まで、残り３試合。１８日の次戦は国立競技場で南米のボリビア代表（ＦＩＦＡランク７６位）と対戦する。