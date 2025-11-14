前橋市の小川市長が市職員の既婚男性とラブホテルで面会した問題を巡り、市民との対話集会にのぞみ、市長続投への意欲を重ねて示しました。

集会は小川市長が市民と意見を交換する場として、コミュニティーラジオまえばしＣＩＴＹエフエムが中立的な立場で主催したものです。集会の中で小川市長は、「信頼を大きく損ねたことを申し訳なく思う」と謝罪し、その上で市長続投への意欲を示しました。

「これからも市民のみなさん一人一人の声に耳を傾ける。一番身近な市長であり続けられるよう自分自身を厳しく律し、職務にあたって参ります。これからの私の働きを厳しく見てください」（小川市長）

市民からはー。

「一刻も早く辞任をしていただきたいと思います。一刻も早くです」（反対派）

「自信を持って強く走り続けてください。市長の今後の考え方をみなさんに聞かせてやってください」（賛成派）

また、「関係者の協力なしに公約の実現ができるのか」といった質問に小川市長は「議会との関係が一番大事。一緒に進めるにはどうしたらいいか話を続けたい」と述べました。

なお、市民との対話集会は１５日午後１時にも開催されます。