¡Ö¤³¤Î´é¤ÎÂç¤¤µ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×ã·Æ£ÈôÄ»¤È¤Îà2¥·¥ç¥Ã¥Èá½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÅê¹Æ¤Ë¡Ö±ó¶áË¡¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÃ¯¤¬ÎÙ¤Ç¤â¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¡ÖÇµÌÚºä46¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Îã·Æ£ÈôÄ»¤È¶¦±é¤·¤¿½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î´é¤ÎÂç¤¤µ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃË½÷2¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖHONEBONE(¥Û¥Í¥Ü¡¼¥ó)¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎEMILY(¥¨¥ß¥ê)¡£
¡¡ã·Æ£¤ÈOKAMOTO¡ÇS¤Î¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¥«ÊüÁ÷Éô¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ç¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤¿¤·¡¢ÈôÄ»¤µ¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ²¶¤ÏÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤¼¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢ã·Æ£¤Î¸ª¤òÁÈ¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£à·ÝÇ½³¦°ìá¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¾®´é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ã·Æ£¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ö±ó¶áË¡¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö´éÌÌ¥µ¥¤¥º¥Ð¥°¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈôÄ»¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¾®¤µ¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¡ÖÃ¯¤¬ÎÙ¤Ç¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·Á°¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤ëÍ¥¤·¤µ¡×¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤â½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¹¡×¡Ö´é¤ÎÂç¤¤µ°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£