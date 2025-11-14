『あんさんぶるスターズ！！』シャッフルユニットソング「クマクマレスＱ」配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からシャッフルユニットソング「クマクマレスＱ」がフルサイズで配信開始された。

シャッフルユニット『レスQベアズ』が贈る、可愛くキャッチーなフレーズにご注目！クセになっちゃう不思議な楽曲に乞うご期待！

●配信情報あんさんぶるスターズ！！ シャッフルユニットソングレスQベアズ「クマクマレスＱ」作詞：こだま さおり作曲 / 編曲：2tros (Digz, Inc. Group)



https://bio.to/jf8HsB

＜収録内容＞

01.クマクマレスＱ

02.クマクマレスＱ (Instrumental)

レスQベアズ：仁兎 なずな (CV：米内 佑希)、月永 レオ (CV：浅沼 晋太郎)、姫宮 桃李 (CV：村瀬 歩)、遊木 真 (CV：森久保 祥太郎)、カンナ (CV：榊原 優希)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

