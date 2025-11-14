『あんさんぶるスターズ！！』シャッフルユニットソング「クマクマレスＱ」配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からシャッフルユニットソング「クマクマレスＱ」がフルサイズで配信開始された。
シャッフルユニット『レスQベアズ』が贈る、可愛くキャッチーなフレーズにご注目！クセになっちゃう不思議な楽曲に乞うご期待！●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ シャッフルユニットソング
レスQベアズ
「クマクマレスＱ」
作詞：こだま さおり
作曲 / 編曲：2tros (Digz, Inc. Group)
配信リンクはこちら
https://bio.to/jf8HsB
＜収録内容＞
01.クマクマレスＱ
02.クマクマレスＱ (Instrumental)
レスQベアズ：仁兎 なずな (CV：米内 佑希)、月永 レオ (CV：浅沼 晋太郎)、姫宮 桃李 (CV：村瀬 歩)、遊木 真 (CV：森久保 祥太郎)、カンナ (CV：榊原 優希)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/