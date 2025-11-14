TV¥¢¥Ë¥á¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¼çÂê²ÎÈ¯É½¡ª³Ú¶ÊÆþ¤ê¥Æ¥£¥¶¡¼¡¢ÇÛ¿®¾ðÊó¤â¸ø³«¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ô¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§³»ÅÄ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ELMO¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò´©¡Ë¤Î¼çÂê²Î¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ED¼çÂê²Î¤Ï¡¢The Folie Phantom¡Ø#¤«¤Ê¥¨¥ëMagic¡ª¡Êfeat.°æ¾åÀµÂç¡Ë¡Ù¤Ë·èÄê¡£¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡¦ºß³ØÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¹¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥È¥Ð¥ó¥É The Folie Phantom ¤È¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¡ÖÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×¡Êtvk¡ËÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥ °æ¾åÀµÂç¤È¤Î¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¡Ø#¤«¤Ê¥¨¥ëMagic¡ª¡Êfeat.°æ¾åÀµÂç¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥í¥Ã¥¯Ä´¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¡£³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¥¨¥ë¥Õ¤È¿Í´Ö¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Êå«¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²ÎÆþ¤ê¿·¥Æ¥£¥¶¡¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤Ï¡¢¼Â¼Ì¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿±ÇÁü¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ©ºî¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Î³¹ÊÂ¤ß¤äÌ¾½ê¡¢Ì¾Êª¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ë¥Õ¤¿¤Á¤¬ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡ÈÃÏ¸µ°¦¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÇÛ¿®¾ðÊó¤ÈÊüÁ÷µÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãThe Folie Phantom¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë°æ¾åÀµÂç¤µ¤ó¤È¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã°æ¾åÀµÂç¥³¥á¥ó¥È¡ä
º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¤Ë¥¨¥ë¥Õ¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤¯¤â¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ó¡¼¥È¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¾®¤µ¤ÊËâË¡¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡ÙÊüÁ÷µÇ°¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õÀè¹Ô¾å±Ç²ñ
½Ð±é¼Ô¡§ÎÓÍ¦¡¢À¾»³¹¨ÂÀÏ¯¡¡¤Û¤«
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÎÁ´2²ó¸ø±é¡Ï
£±. 14:30³«¾ì¡¿15:00³«±é
£². 17:30³«¾ì¡¿18:00³«±é
²ñ¾ì¡§´ØÆâ¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
ÎÁ¶â¡§Á°Çä 6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿ÅöÆü 6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Ï1Ì¾¤Þ¤ÇÉ¨¾åÌµÎÁ¡ÊºÂÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
ÈÎÇäÁë¸ý¡§tvk¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡ÊWEB¡Ë
ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://ticket.aserv.jp/tvkticket/uketsuke.do?jigyoCode=769&koenGroupCode=1114
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§tvk¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼
TEL¡§0570-003-117¡ÊÊ¿Æü10:00¡Á15:00¡Ë
https://tvk-ticket.jp/
¢¨¼Ö¥¤¥¹ÀÊ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢°ìÈÌÈ¯ÇäÆü°Ê¹ß¤Ëtvk¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡Ê0570-003-117¡¿Ê¿Æü10:00¡Á15:00¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¡Ø#¿ÀÆàÀî¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡Ù
Ëè½µÌÚÍË12:00¡Á13:30¡ÖÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×Æâ¤ÇÊüÁ÷
¢¨12/4¥¹¥¿¡¼¥È¡¢12:00¡Á12:30¤Î¡Ö3¶É¥Í¥Ã¥ÈÏÈ¡×¤ÇÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡¦¥Æ¥ì¶Ì¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
ºÆÊüÁ÷
¡¦Ëè½µÌÚÍË22:00¡Á22:55¡ÖÇ¤Î¤Ò¤¿¤¤¤Û¤É¥ï¥¤¥É¡×¡ÊºÆ¡Ë
¡¦Ëè½µ²ÐÍË22:55¡Á23:00
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¤«¤Ä¤Æ½»½è¤Î¿¹¤ò¾Æ¤«¤ì¤¿¥¨¥ë¥Õ¤¿¤Á¤Ï¡½¡½ ¡Ö¿ÀÆàÀî¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤Î¿¿²¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿ÀÆàÀî¸©¡£
²£ÉÍ¡¢²£¿Ü²ì¡¢³ý¥öºê¡¢ÁêÌÏ¸¶¡¦¡¦¡¦ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¥¨¥ë¥Õ¤¿¤Á¤ÏÊÌ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤¹¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²£ÉÍ¤Î¥¨¥ë¥Õ¡×¤È¡¢¿§¡¹¤¢¤Ã¤ÆÈà¤ò¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤¡ÖÀîºê¤Î¿Í´Ö¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¸½ÂåÆüËÜ¤ËÆëÀ÷¤ó¤À¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ë¥Õ¡×¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¸½Âå¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¡ãThe Folie Phantom¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
The Folie Phantom¤Ï2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¹¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡¦ºß³ØÀ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¥¸¥ã¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖPOLYPLUS¡×¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ã°æ¾åÀµÂç¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤Ë¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ Ê¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼10ºîµÇ°ºîÉÊ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ç¥£¥±¥¤¥É¡Ù¤Ë¤Æ ÌçÌð»Î/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ç¥£¥±¥¤¥ÉÌò¤ÇÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¦½é¼ç±é¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö²çÏµ¡ÒGARO¡Ó-GOLD STORM-æÆ¡×¤Ê¤É½Ð±é¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¿À¥Î²ç-JINGA-¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÉñÂæ¤â½Ð±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±é½Ð¤â¼ê³Ý¤±¡¢¼«¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤¿¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥Ë¥«¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò»È¤¤¡¢±ÇÁü¤È±é·à¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë±é½Ð¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ï¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖAIC¥é¥¤¥Ä¡×¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
¼«¼Ò¤ÇNFT¡ßÏ¢Â³ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²Ú±Ò»ÎF8ABA6¥¸¥ä¥ê¥¹¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¼ç±é¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)³»ÅÄ¡¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö#¤«¤Ê¥¨¥ë¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
