『Toxic-a-Holic』より、土岐隼一、堀江 瞬が演じる毒物男子が歌唱する「モエチェッカファイア」のMVが公式YouTubeチャンネルにて公開！

「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクト『Toxic-a-Holic（トキシカホリック）』より、シアン（CV：土岐隼一）とC.B.（CV：堀江 瞬）が歌う「モエチェッカファイア」のMVが、『Toxic-a-Holic』公式YouTubeチャンネルにて公開された。本編では見ることのできない、ふたりのメイド服姿は必見だ。

また公開を記念して、公式Xではキャンペーンや関連施策も展開中。

さらに2026年2月1日（日）に開催される、徳留慎乃佑、古川慎、土岐隼一、坂泰斗、志麻、堀江瞬、白井悠介、木村良平、やみえん、全キャストによるリアルイベント「『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2」のファンクラブ二次先行が受付中。本イベントは『Toxic-a-Holic』出演キャストによるトークイベントで、トーク、バラエティ企画、朗読劇など多彩なプログラムが予定されている。

In Fleur Inc.

・Vocal Direction:快晴P

・Mix:ソノイ

・Illust:鈴ki

・Movie:harutako

原曲／弌誠「モエチャッカファイア」

作詞・作曲：弌誠

●イベント情報『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.22026年2月1日（日）昼の部：開場/15:00〜 開演/15:30〜夜の部：開場/18:00〜 開演/18:30〜※物販・展示エリアあり

開催場所：大手町三井ホール

出演者：徳留慎乃佑（アン役）、古川 慎（ヘムロック役）、土岐隼一（シアン役）、坂 泰斗（アーゴット役）、志麻（ディオン役）、堀江 瞬（C.B.役）、白井悠介（チェイン役）、木村良平（支部長役）、やみえん（サポーター役）

※敬称略、順不同

チケット価格（税込）

SS席：18000円 ※前方１〜４列確定

S席：10000円 ※前方５〜１０列確定

A席：7800円

チケット特典

SS席：アクリルパネル、チケット風カード

S席：チケット風カード

※チケット風カードについてはSS席、S席同様のデザインとなります。

申込方法：ファンクラブサイトよりお申込みください。

https://fc.toxicaholic.com/

※ファンクラブ先行には有料ファンクラブの入会が必要です。

受付期間：2025年10月28日（火）12:00〜11月16日（日） 23:59まで

「『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2」のイベントおよびチケットの申込みについての詳細情報は、公式Xをご覧ください。

追加情報は順次発表いたします。イベントの開催概要や日程、出演者等は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

●作品情報

『Toxic-a-Holic』

＜イントロダクション＞

人類にとって有害な「毒」を持つ「toxient（トキシエント）」と呼ばれる知的生命体

──通称「毒物男子」は、人類を脅かす謎の敵「void（ヴォイド）」に唯一対抗できる存在でもあった。

voidと戦うために設立された特別な機関によって、管理されている毒物男子たち。

有害と有益の狭間を生きる彼らのイメージアップを図ろうと、トーキョー支部の支部長は、広報動画を撮り始める。

トーキョー支部の採用募集も兼ねた動画だが、一癖も二癖もある毒物男子たちが集まって、そう平和に事が運ぶわけもなく──

「毒物男子を信じるな。やつらは全員人殺しで、有害な存在だ」

毒×謎をテーマにしたメディアミックスプロジェクト、開幕！

Ⓒ 2025 Toxic-a-Holic

関連リンク

『Toxic-a-Holic』公式サイト

https://www.toxicaholic.com