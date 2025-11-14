前の話を読む。ミサに自分の行為をバラされ居場所をなくしたミチオ。サトコに「会社を辞めていい。養える」と言われ、会社を辞めてしまう。そんなある日、サトコからある提案をされて…。


■どこまでも自分本位な男



■受け入れてくれた…と思いきや!?



■サトコがある行動に出る！



■変わり過ぎ！



■惚れなおすミチオ…


サトコに「子どもが欲しい」と言われたミチオ。養ってもらっている身でありながら、ここにきても自分のことだけしか考えず、「サトコと行為はできない…」などと考えています。

サトコは「まだ妹みたいな存在？」とその場しのぎにいった言葉を思い出し、ミチオは「そうだ」と肯定。

そしてサトコの「（元・婚約者の）ミサみたいな人がタイプなのか」という問いを、流れでミチオが肯定すると、翌日、長かった髪を切り、大きくイメチェンして帰ってきたのです！

「似合っている」とミチオに言われたサトコは喜び、変わったサトコを見たミチオは、ちょっと惚れなおす始末…。

このふたり、これからどうなっていくのでしょうか？

※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。


(とりまる、ねこぽちゃ)