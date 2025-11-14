「まだ妹だと思っている？」業を煮やした自称・妻が取った驚きの行動とは…【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.21】
前の話を読む。ミサに自分の行為をバラされ居場所をなくしたミチオ。サトコに「会社を辞めていい。養える」と言われ、会社を辞めてしまう。そんなある日、サトコからある提案をされて…。
■どこまでも自分本位な男
■受け入れてくれた…と思いきや!?
■サトコがある行動に出る！
■変わり過ぎ！
■惚れなおすミチオ…
サトコに「子どもが欲しい」と言われたミチオ。養ってもらっている身でありながら、ここにきても自分のことだけしか考えず、「サトコと行為はできない…」などと考えています。
そしてサトコの「（元・婚約者の）ミサみたいな人がタイプなのか」という問いを、流れでミチオが肯定すると、翌日、長かった髪を切り、大きくイメチェンして帰ってきたのです！
「似合っている」とミチオに言われたサトコは喜び、変わったサトコを見たミチオは、ちょっと惚れなおす始末…。
このふたり、これからどうなっていくのでしょうか？
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)