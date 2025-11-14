“4冊目”写真集を発売！ 白間美瑠のスタイルを同い年・山崎怜奈が絶賛「こんな体型になりたい」
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。11月11日（火）の放送は、タレントの白間美瑠（しろま・みる）さんが登場！ 11月14日（金）に発売される4冊目の写真集「MERCI」について伺いました。
◆「28歳」のタイミングで写真集を発売！
れなち：14日（金）に4冊目の写真集「MERCI」が発売されるとのことですけれども。
白間：そうなんですよ、ありがたいことに。
れなち：なぜ、このタイミングで4冊目を出そうと思われたのですか？
白間：28歳っていうのが、自分のなかでめっちゃ大人の年やなっていうことで“出したいな”と思って。
れなち：思い描いていた28歳になれています？
白間：全然なってないですね。
れなち：ハハハ（笑）。
白間：だって、中身が全然変わってへんから。「あれ？ 28歳になってもこんな子どもなんや」って思いますね。
れなち：見られ方の変化は感じました？
白間：周りからは「大人っぽくなった」って言われるけれども、しゃべったら「中身はずっと一緒やね……」みたいな（笑）。
れなち：この芸能のお仕事は何歳からされているんでしたっけ？
白間：12歳です。
れなち：へぇ！ それは大人になりますよね。
白間：なるよね！ でも、中身はほんまに12歳（笑）。
れなち：今年だから芸歴16年目ってことですもんね？ そりゃ、ランドセルを背負っていたような頃から見ている人からしたら……。
白間：見た目は変わるけども中身は……これから大人になっていきたいと思います。
◆れなち、白間美瑠のスタイルに憧れる
れなち：NMB48時代からグラビアのお仕事もたくさんやられているじゃないですか。
白間：はい。
れなち：その頃からずっとスタイルがいいし、「なんで年齢が変わっても余分なお肉とかつかないんだ！」っていうふうに……。
白間：いや、お酒が好きやから、めっちゃお腹につくねんけど、ありがたいことに、ちょっと運動すれば筋肉が結構すぐついちゃうタイプなの。
れなち：へえ！ しかも、トレーナーさんとかに教わっているのかと思って聞いたら、全部セルフでやっているそうですね！
白間：そうなんですよ。まぁ自分の体は自分が一番分かっているということで。
れなち：いやいや（笑）。私も分からないし、分からない人が多いと思いますよ。
白間：自分でやったほうが集中しやすいし、（トレーナーさんに）横でしゃべられても「自分でやらして！」ってなっちゃうタイプやから（笑）。
れなち：1人追い込んで。本当にスタイルがめちゃくちゃ魅力的に映ってる写真集です。
＊
れなち：あと、写真集の最後の最後、クレジットが書かれているページに、マジで同性が憧れるお尻が載っているんですよ。
白間：え!? ほんまに？
れなち：本当にお尻がきれいで、同性で同い年の私が見て「こんな体型になりたい！」って思います。
白間：うわぁ……もう一番うれしい言葉です。
れなち：ちょっと小さめの写真ですけど……。
白間：デカすぎたらちょっと恥ずかしいので小さめにしました（笑）。
れなち：本当にきれいな、絵に描いたようなお尻が載っているので、ぜひ見て欲しいです。
白間：ありがとうございます、見てください！
――ほかにも、番組では写真集「MERCI」のロケ地であるベトナム・ダナンの思い出を語る場面もありました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、白間美瑠さん
