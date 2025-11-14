【紅白】初出場の&TEAM、会見欠席のJOからコメント到着「誇りに思っていただけるような最高のパフォーマンスを」
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）に初出場することが決定。14日、都内で行われた出場歌手発表会見に欠席したメンバーのJOからコメントが到着した。
【会見カット】祝初出場！色とりどりの髪色で登壇したちゃんみな＆HANAら
会見では、クラシックな装いに身を包んだメンバーが登壇。サブリーダー・FUMAは「僕たちは、日本から出発したグループとして、『紅白歌合戦』がひとつの目標であり、夢でした。今回出場させていただき光栄です。デビューから約3年、ここにくるまでに応援してくださったファンであるLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さんに誇りに思ってもらえるように、そして番組の歴史に恥じないように一瞬一瞬パフォーマンスをしたいと思います」と、意気込みを語った。
個別スケジュールの都合で欠席となったメンバーのJOは「デビュー3年目で『紅白歌合戦』への、出場させていただくことが決まり光栄です。テーマは『つなぐ、つながる、大みそか。』ということで、&TEAMも多様な世界と人々を結びつけることをスローガンとして掲げ活動しているグループなので、ありがたい縁を感じます」とコメントを寄せ、「日本中の皆さんが楽しみにしている1年に1度の大舞台に出場できることは、国民的なアーティストとなって世界へ羽ばたくという“Japan to Global”を目標としている&TEAMにとって、とても意味のあることだと思います。『日本にこんなグループがいたんだ』と誇りに思っていただけるような最高のパフォーマンスを、本番では9人そろってお見せします！」と意気込みを伝えた。
&TEAMは『&AUDITION - The Howling -』を経て、2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSらグローバルに活躍するアーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのひとつ「YX LABELS」が手がける。今年10月28日には、韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
