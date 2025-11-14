ドルは底堅く推移、ポンドドル下落が主導＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドルは総じて底堅く推移している。この日の主役はポンドドルで、英財政状況への警戒感を受けてポンド売りが広がった。ポンドドルが高値から1.32付近から1.31付近へと下げる動きがドル買いに波及した面が指摘される。ドル円は東京時間に下げを消して154.70台へと再び上昇。ユーロドルは1.1台半ばから1.1610付近へと下押しされている。ドル指数は前日の低下から反発している。週末を控えていることから、今週続いたドル安の流れに調整が入りやすい面もあるようだ。



USD/JPY 154.66 EUR/USD 1.1611 GBP/USD 1.3135

外部サイト