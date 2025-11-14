22:30
カナダ製造業売上高（9月）
予想　1.9%　前回　-1.0%（前月比)

カナダ卸売売上高（9月）
予想　-0.1%　前回　-1.2%（前月比)

15日
0:00　
レーンECBチーフエコノミスト、国際マクロ経済会議出席

0:05　
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

4:30　
ローガン・ダラス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

5:20　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

米「フォーム13F」提出期限（※機関投資家が四半期ごとに米証券取引委員会（SEC）に提示する書類）
EU財務相理事会

※予定は変更されることがあります。