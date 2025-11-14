2025年11月4日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、クリスマス限定商品が期間・数量限定で販売されています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ロイズハッピーセレクションボックス』は、かわいらしいクマがモチーフのプチベアショコラや、クリスマスパッケージのピュアチョコレート、バトンクッキーなど、人気商品が計40個入ったギフトボックスです。クリスマスでにぎわう街でツリーを囲むかわいい動物たちが描かれたパッケージは、贈り物にはもちろん、パーティのテーブルにもぴったり！

【商品詳細】

ロイズハッピーセレクションボックス

内容量：9種／計40個

価格：1,998円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『クリスマスセレクション』は、みんなを笑顔にする、クリスマスの贈り物。限定のクリスマスクッキーズをはじめ、『ロイズ』の人気商品がバラエティ豊かに詰め合わされ、雪の結晶を用いてガラスのリースのように描いた包装紙で包まれています。ギフトにも喜ばれそう！

【商品詳細】

クリスマスセレクション（32個入）

内容量：15種／計32個

価格：3,996円

クリスマスセレクション（54個入）

内容量：15種／計54個

価格：5,832円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ロイズクリスマスプチセット』は、クリスマス限定の『ハッピーサンタ＆クリスマスツリー』のロイズポップチョコと、クリスマスパッケージのピュアチョコレート2種類がセットに。クリスマスのちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

【商品詳細】

ロイズクリスマスプチセット

内容量：4種／計10個

価格：837円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

ココナッツをブレンドしたさくさく食感のクッキーの片面に、まろやかなチョコレートをコーティングした『バトンクッキー（クリスマス）』。明るい色合いのクリスマスモチーフがかわいらしい限定デザインのパッケージに包まれています。

【商品詳細】

バトンクッキー（クリスマス）

内容量：25枚

価格：999円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

人気のピュアチョコレートがクリスマス限定のパッケージに。『ピュアチョコレート（クリスマス）』は、ミルクのコクとカカオの風味を楽しめる『ミルク』と、やさしい味わいの『クリーミーホワイト』の組み合わせ。サンタクロースやトナカイ、雪だるまなどのモチーフをあしらったクリスマス限定のパッケージです。

【商品詳細】

ピュアチョコレート（クリスマス）

内容量：2種／計40枚

価格：1,377円

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ピュアチョコレート（クリスマスメッセージ）』は、「Merry Christmas」のメッセージが入ったクリスマスカラーのパッケージに、人気のピュアチョコレート『ホワイト』『キャラメルミルク』『フルーティミルク』『マイルドビター』の4種類が詰め合わせられています。手軽なサイズなのでクリスマスのプチギフトに最適です。

【商品詳細】

ピュアチョコレート（クリスマスメッセージ）

内容量：4種／計20枚

価格：783円

詳細情報

ロイズ クリスマス限定商品

【ロイズ通信販売】

上記商品注文期間：2025年11月4日～12月22日

（お届け希望日：2025年11月7日～12月26日）

※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。

【ロイズ直営店】

販売期間：2025年11月4日～

取り扱い店舗：東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

見ているだけでワクワクが止まらない『ロイズ』のクリスマス限定商品の数々。

飾って楽しい、食べて美味しい！ みんなが笑顔になれるラインナップはどれも見逃せません！

今年のクリスマスは、どのスイーツにしようかな♪ ぜひお気に入りを探してみてくださいね。

文／北海道Likers

【画像・参考】【ロイズ】バラエティ豊かな詰め合わせやかわいいプチギフトなど、クリスマス限定商品を11月4日に発売。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。