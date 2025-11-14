全国高校ラグビー岡山県大会の決勝があす（15日）行われます。

【写真を見る】「朝日・一宮・玉島」の3校合同チームと「倉敷」が対決 あす（15日）「全国高校ラグビー岡山県大会」決勝

対戦カードは、合同チームとして岡山県内で初めて決勝進出を果たした「朝日・一宮・玉島」の3校と、5年連続5回目の花園を目指す倉敷です。

岡山朝日10人【画像①】・岡山一宮4人【画像②】・玉島9人【画像③】。3校・総勢23人の選手たちが、一つのチームとなって聖地・花園を目指します。

（合同 三宅裕介監督（玉島）【画像④】）

「こうやって合同チームでも決勝戦に出られる、花園を目指せるというところで、ここで花園に出ることができれば、全国の人数が少ない中で、ラグビーを頑張っている生徒さんにも勇気や希望を与えられると思うので」

15人のチームが組めない3校で結成

チームの発足は今年6月。単独では、15人のチームが組めない3校が集まりました。



合同での練習は週末のみ。平日は、それぞれで練習し、戦術ミーティングはオンラインで行うという、限られた環境でチーム作りをしてきました【画像⑤】。

準決勝の相手は強敵・関西。スタメンには、3校の選手が名を連ねました。そして力を結集し、37対5と快勝！合同チームでは初となる、岡山県大会の決勝まで勝ち上がったのです【画像⑥】。

3校をまとめるのは、チーム唯一の3年生・玉島の遠藤主将です。



（合同 遠藤斗真主将（玉島3年）【画像⑦】）

「チーム別々で今までやってきたことも違う中で、難しさはあったんですけれど、練習や試合を通して、みんなが成長していって」

玉島は花園に過去4回出場

玉島は、花園に過去4回出場。岡山県大会では去年まで2年連続で決勝に進んできた伝統校です。



まさに少数精鋭で、ほとんどの選手が合同チームの核を担います。注目はスタンドオフの古賀選手。切れ味の鋭いステップで、相手ディフェンスを切り裂きます。



（古賀凜太郎選手（玉島2年）【画像⑧】）

「ランで一対一の場面では絶対抜いていける自信はあるので、そこは負けないと思ってます。チーム全員で体を張ってボールを回して、最低でも3トライは取りたいと思います」

10人のうち9人が1年生、岡山朝日です。練習は選手主体、一人ひとりが頭脳プレーを得意としています。フランカーの若松選手は、164センチ、55キロの小柄な体格ながら、しぶとく鋭いタックルを繰り出すディフェンスの要です。



（若松憲伸選手（岡山朝日1年）【画像⑨】）

「倉敷は体格が大きいし、自分たちが負けている点があると思うんですけれど、低いディフェンスに入って頑張っていきたいと思います」

岡山一宮からは高校でラグビーを始めた4人

4人全員が高校でラグビーを始めた岡山一宮。ウィングの金原選手は、ほかの2校の選手から技術を吸収し、合同チームのスタメンを獲得。準決勝では2本のトライを決めました。



（金原匠吾選手（岡山一宮2年）【画像⑩】）

「倉敷という名前に負けずに、立ち向かって、自分ができるプレーをして勝てたら一番いいなと思います」

3校の個性が結集し、一つの魂となりました。人数や環境のハンデを乗り越えつかんだ決勝の舞台。全員が最後まで走り続けます。ノーサイドの瞬間まで…



（合同 遠藤斗真主将（玉島3年）【画像⑪】）

「みんな花園行きたいっていう思いは一緒だと思うので、僕たちの特徴であるしっかりハードワークして、ディフェンスで相手に圧をかければ、勝機は絶対にあると思っているので、自分たちの特徴を出して。やりたいラグビーをして勝ちたいなと思います」

強豪の意地 ディフェンディングチャンピオン倉敷

「圧倒しよう。ここ圧倒せんと全国圧倒できん。1・2・3！よし！」



昨年度、全国大会でベスト16に輝いた倉敷。ラグビー部は令和元年に発足し、創部３年目で初優勝して以来、大会４連覇中のディフェンディングチャンピオンです【画像⑫】。

（コンウェイ・リード主将【画像⑬】）

「今年はフォワードも体でかいし体重もあるしバックスもスキルあるんで」

「バックスもフォワードもディフェンスで圧力をかけられるチームだと思います」

県の内外から部活動と勉強の両立を目標に集まった36人の部員が、毎朝5時半からの早朝練習と週3日のグラウンドを使った実戦練習で技術を磨いてきました。

（梅本 勝監督）

「声！西山！声！指示！」

チームを率いる梅本勝監督です。ラグビーにおいて最も重視するのは「声かけ」。練習中は、上級生・下級生関係なく、厳しい声が飛び交います。

「だれも難しいこと言ってないやん」「外が声出してくれてるから内はそれ聞いて…抜けへんよ」

（梅本 勝監督【画像⑭】）

「ミスは絶対起きるので、ミスをいかにカバーするか、仲間を助けに行くんだという感じのプレーを求めて挑んでほしい」

チームの精神的支柱 2人のキッカーの存在

そんなチームの中心選手は、準決勝で大きな得点源となったセンターの武藤柾斗選手。タックルを受けても簡単に倒れない力強いランと、精度の高いキックで貢献する点取り屋です。

（武藤柾斗選手【画像⑮】）

「自分はボールキャリーが持ち味なので、1センチでも前に出て、コンバージョンキックでは１本も外さずやっていきたいと思っています」

また、チームには頼れるキッカーがもう１人。フルバックの長島萌遠選手は、準決勝で15本中14本のコンバージョンキックを成功。武藤選手と2人で競いながら力をつけてきました。

（長島萌遠選手【画像⑯】）

「自分のキックで相手陣地に攻め込んでフォワードでモールで（トライを）取るという、自分のキックでチームを救うプレーをしたい」

まずこの決勝で圧倒して大会5連覇を

そんな個性あふれる選手たちを生かす、攻撃の司令塔となるのがスタンドオフの２年生、成田睦生選手。昨年度は1年生で花園に出場し、17歳以下の日本代表候補合宿にも参加したチーム期待の星です。

（成田睦生選手【画像⑰】）

「ランやパスが自分の持ち味だと思うので、そこでチームに流れを作って勝利に導きたい」

5月の県高校総体や9月の県選手権大会で優勝など、新チームでの県内公式戦無敗を誇る倉敷。あすの決勝で大会5連覇を目指します。

（コンウェイ・リード選手【画像⑱】）

「まずこの決勝で圧倒して、どんどん花園でも勝てるようなプレーをしたいので、頑張りたいと思います」

岡山県大会の決勝は、あす（15日）、美作ラグビー・サッカー場で行われ、試合の模様は当日の深夜にRSKテレビで放送します。