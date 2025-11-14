Photo:aica

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ミニバッグや大容量サイズのバッグは、お気に入りのものがある。けれど、普段使いできるちょうどいいサイズ感のバッグがなかなかない……。そんなあなたは必見！

今回試した「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」は、一見すっきり見えつつ収納力抜群。日常使いから小旅行など、どんなシーンでも活躍です。無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインでいて雰囲気たっぷりのアンティーク加工は、探してもなかなか出合えないデザイン。

サイズ感やビジュアルはもちろん、便利な多ポケット、そして想像以上の耐久性。これは、手放せなくなりそうです。

さりげないアンティーク感がおしゃれ

Photo:aica

黒いショルダーバッグは世の中に数あれど、「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」には、ひと味違った、垢抜けた雰囲気があります。それは、落ち着いたツヤとムラ感のあるアンティーク加工の生地がなせる技。新品なのにどこか使い込まれたような深みがあり、手に取っただけで不思議と愛着が湧きました。

全体が“無骨なのに上品”。どんな服装にも、どんなシーンにもフィットしそうです。

Photo:aica

毎日使ううちに、表面にはアンティークなエイジングが少しずつ現れてきます。シワや光沢が自分の動きに馴染み、まるで革のように“育つ”感覚。長く使うほど、自分だけの表情に変わっていくのが楽しそう！

Photo:aica

そして、「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」がいいのは、絶妙なサイズ感。ミニバッグではパンパンになってしまって「荷物詰め込んでます感」が出てしまうけど、大きいトートまで必要ないな……という、いわゆる“普段の外出”シーンにちょうどいい。

財布やスマホ、ペットボトルなど必要なものはすべて入るのに、見た目はすっきり。大きすぎず小さすぎないこの絶妙なサイズ感、探していました！

それでいて、ガシガシ使える。なんて最高

「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」は、耐久性も優秀です。

Image:株式会社コーエイ

表面は撥水コーティングがされており、水滴を落とすとコロコロと転がってすぐ乾く！これなら、雨の日でも安心です。うっかりしてコーヒーをこぼしてしまっても、サッと拭き取るだけでキレイに。

Image:株式会社コーエイ

さらに、表面の素材は「傷が付きにくい」のも特徴の一つ。ドライバーでひっかいてみても傷がほとんど目立ちません。日常のちょっとした衝撃や擦れにも強いので、思いきりアクティブに持ち歩けるのが魅力です。

そしてこの素材、日差しや紫外線にも強く、日焼けや色あせが起こりにくいのだとか。時間とともに劣化するのではなく、むしろ使い込むほどに風合いが増していく――。そんな“育てる楽しみ”を感じられる素材です。

Photo:aica

ショルダーベルトには、ドイツのパーツブランド〈FIDLOCK〉製のマグネットバックルを採用。マグネット同士が自然に吸い寄せられ、“カチッ”と心地よくはまることで、片手でも簡単に着脱が可能。バッグを持つ、下ろすといった動作がスムーズで、慌ただしいシーンでもストレスなく使えます。

綺麗なまま、高級感も続く。高耐久でタフに使えるスリングバッグがさらに進化！ 14,810円 【数量限定 32％OFF】TOUGH SLING MULTI BAG ADO 1点 商品をチェックする

多ポケットが秀逸。“モノの住所”を決めやすい

また、「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」は大きすぎないのに収納力が抜群。

Photo:aica

フラップを開いた部分にはポケットファスナーとキーリングが付いています。

Photo:aica

そして、フラップの開閉部分には特殊構造のマグネットボタンを採用。ワンタッチでスムーズに開閉でき、出し入れのたびにもたつくことがありません。手を離すと、まるで吸い込まれるように“パチッ”と自動で閉まる心地よさ。

Photo:aica

メインの収納部分には3つのポケットが。会社と個人のスマホを2個持っている場合なんかも、さっと収納できそう。

Photo:aica

反対側は、このように細かく仕切られているので“モノの住所”が決めやすい！ 私はライターという仕事柄、財布、スマホ、モバイルバッテリー、取材用のICレコーダー、名刺入れ、筆記用具、資料……と持ち歩くものがたくさん。これなら形が崩れず、取り出すときも迷子にならないのがありがたいです。

Photo:aica

バッグを持ったときに体の内側にくる裏側にも、メッシュポケットが付いています。

Photo:aica

ファスナーを開けてみると、ここにもこんなに細かな収納が……！

Photo:aica

細々したポケットがたくさんありつつも、iPadもストンと入れられます。

マチの幅が変化！何WAYにも使えちゃう

「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」は最長145cmのショルダーベルトが調整できるので、ショルダー・ボディバッグ・ウエストポーチと、いろいろな持ち方ができるのも便利。取材で立ち回るときは体にぴったり密着するボディバッグスタイル、休日の買い物にはショルダー、旅行中はウエストポーチ……。とシーンによって使い分けられます。

Photo:aica

さらに便利なのが、マチ幅が変えられること。上の写真が通常時で、マチ幅は約4cm。薄くてコンパクトな形状で荷物が少ない日はこちらの仕様ですっきりと見せられます。

Photo:aica

底部分のベルトを調整することで、マチを最大13cmまで拡張することができます。

Photo:aica

これが、最大にした状態。荷物が少ないときはスマートに、荷物が増えたときはしっかり収納できる。「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」はいろいろなニーズに対応してくれる、超汎用性の高い毎日バッグなのです。

見た目のスマートさと実用性の両方を兼ね備えた「TOUGH SLING MULTI BAG ADO」。便利さはもちろん、使うほどに味わいができるので自分らしく使って“マイヴィンテージ”に。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

綺麗なまま、高級感も続く。高耐久でタフに使えるスリングバッグがさらに進化！ 14,810円 【数量限定 32％OFF】TOUGH SLING MULTI BAG ADO 1点 商品をチェックする

＞＞綺麗なまま、高級感も続く。高耐久でタフに使えるスリングバッグがさらに進化！

Image: 株式会社コーエイ

Photo: aica

Source:CoSTORY