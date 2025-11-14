2025年11月11日（火）から、『OMO7旭川 by 星野リゾート』にて都市の夜を満喫するイベント『ローカルリズムナイト』が開催されています。

“テンションあがる「街ナカ」ホテル”をコンセプトとしている『OMO』では、ホテルに戻ってきてから寝るまでの時間も素敵なひとときを過ごして欲しいという想いから、『ローカルリズムナイト』と題した夜のイベントを開催しています。

各施設では、街からインスピレーションを受けた空間演出や、その土地ならではの文化体験、飲食提供を通年で行っており、宿泊者は誰でも参加することができます。

『OMO7旭川 by 星野リゾート』の今回のテーマは“月灯りと動物たちの物語”。

春夏秋冬、季節に合わせた装飾と動物をテーマにした空間が登場。旭川市出身の絵本作家あべ弘士氏と、きむらゆういち氏による『あらしのよるに』を上映・朗読し、絵本の世界に浸ることができます。

さらに、季節替わりで北海道の動物がモチーフになったモンブランも味わうことができますよ！

詳細情報

ローカルリズムナイト 「月灯りと動物たちの物語」

開催期間：2025年11月11日（火）～通年

開催時間：11:00～22:30

開催場所：北海道旭川市6条通9丁目 OMO7旭川 by 星野リゾート OMOカフェ＆バル

対象年齢：年齢制限なし

料金：無料（OMOカフェ＆バルのメニューは有料）

北海道Likers編集部のひとこと

『OMOカフェ＆バル』が幻想的な空間に変わり、絵本『あらしのよるに』の上映と朗読が心温まる物語の世界へと誘います。

さらに、春はエゾシカ、夏はシロクマ、秋はエゾヒグマ、冬はペンギンと、季節ごとにモチーフとなる動物が変わる体験型モンブランも登場！

光・音・味わいが織りなす、ここでしか体験できない旭川の夜を楽しむことができそうですね◎

