女優の白石麻衣（33）が14日放送のテレビ朝日系「長嶋一茂＆サバンナ高橋のザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜後6・50）にゲスト出演。元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）と「共通の話題ができそう」という理由を明かした。

出演者の長嶋、お笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄、タレントのウエンツ瑛士、お笑いタレントの宮川大輔の中から「高校生に戻ったとしたら、この中で誰と付き合いたいですか？」と聞かれた白石は、「一茂さん」と笑いながら答えた。

その理由を「私ソフトボールをやっていたので」と言うと、「イメージない！」と驚きの声。長嶋は「野球やってた、俺！」と答え、宮川やウエンツから「やってたじゃないです」「プロ、プロ！」とツッコみが入った。

中学時代にソフトボール部で二塁を守っていたという白石は「野球やられていたので、共通の話とかできるんじゃないかなと…」と語り、三塁を守っていた長嶋からも「ゲッツーできますね。5-4-3。うれしい！」と喜んだ。

その後、大宮公園野球場で長嶋とキャッチボール。左打者としてバッティングも披露していた。