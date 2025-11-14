野球日本代表「侍ジャパン」は１５、１６日、韓国代表との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」（東京ドーム）に臨む。

来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のメンバー入りに向け、最後のアピールの場となる。

井端監督は今回、牧（ＤｅＮＡ）、小園（広島）、村林（楽天）、野村（ソフトバンク）ら二塁手、遊撃手を多く招集した。米大リーグ所属の日本人選手にこのポジションを専門とする内野手がいないため、ＷＢＣ本番でも国内組から選出される見込み。指揮官が現役時代に守った「二遊間」を巡って、激しい競争が繰り広げられている。

宮崎市での強化合宿で精力的にバットを振り込んだのが牧だ。２０２３年ＷＢＣ優勝メンバーだが、あぐらをかく様子はなく、連日、居残りで打撃練習をこなした。松田野手総合コーチはその姿勢を評価し、強化合宿の「ＭＶＰ」に選んだ。１４日に東京ドームで行われた公式練習でも全体練習後に黙々とバットを振る姿があった。

ＷＢＣ１次ラウンドでも対戦する韓国との２連戦は、投球間の時間を制限する「ピッチクロック」などが採用され、ＷＢＣ仕様で行われる。力を示すには格好の舞台だ。牧は「勝負にこだわっていきたい。アピールする立場だと思うので、自分の良さを出せれば」と力を込めた。

予告先発の曽谷「状態いい」

１５日の予告先発・曽谷（オリックス）は「状態もいい。緊張せず投げられたら」とリラックスした様子。人生初という東京ドームでの投球に備え、マウンド状態もチェック済みで、「高さも高いし、うちの（京セラ）ドームに似ている」と好感触を得た。侍ジャパンの先陣を切る登板に向け、「こんなにアピールできるチャンスはないと思う。投げるイニングはピシャッと投げたい」と意気込んだ。

日本・井端監督「選手にとっては来年３月に向けて貴重な強化試合だ。日本にはないルールへの適応という意味で、自分のものにしてほしい」

韓国・柳志荽監督「ＷＢＣを考える上でも大事。韓国で最も愛されているスポーツで、ファンに応える良い機会だと思う」