それは季節の変わり目の出来事。大好きなお姉ちゃんが高熱に苦しんでいることに気づいた猫の『ももまる』ちゃんは、愛情あふれる行動に出ました。

人間の娘さんと猫ちゃんによる強い絆を記録した動画は公開後わずか4日で11万再生を突破するとともに、「健気さに泣けて来る」「本当に優しい」との反響が殺到しています。

【動画：熱が出てつらそうな６歳の女の子→ネコがそばに寄り添い続けて…『家族愛にあふれた光景』】

キジトラガール・ももまるちゃん

人気YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、キジトラ猫『ももまる（愛称・ももち）』ちゃんの動画です。ももまるちゃんは保護猫の女の子。優しいパパさんとママさん、6歳の娘さんに0歳の赤ちゃん、先住猫『とらまる』くんと暮らしています。

娘さんが体調を崩してしまったのは、秋のとある休日のこと。その夕方、急な発熱に見舞われてしまったといいます。大好きなお姉ちゃんの異変に、ももまるちゃんがとった行動とは……。

娘さんを襲った突然の体調不良に……

動画冒頭には額に冷却シートを貼った娘さんと、娘さんのそばに寄り添うももまるちゃんの様子が。娘さんの体調不良時、彼女はいつも同様の行動をとるのだとか。ももまるちゃんが持つ“人間の不調を見抜く能力”に、ママさんは毎回感心してしまうのだそう。

動画内には、まるで労わるかのようにして、娘さんの手にお顔をすり寄せるももまるちゃんの姿も。娘さんもまた、癒しを求めるかのようにももまるちゃんへ額を寄せたといいます。強い絆が感じられる光景は、多くの視聴者を感動させました。

安らぎの時間と、そして──

次のシーンには、先住猫・とらまるくんとのお昼寝で“看病”の小休止をするももまるちゃんの姿も。互いに身を寄せ合い、うたた寝を楽しむニャンズによる“究極の癒し”ショットもまた、視聴者の心をほっこりとあたためました。

急な発熱でダウンしてしまった娘さんも、次の日には無事解熱を。娘さんの看病をしてくれたももまるちゃんに、ママさんはとても感謝したそう。いつもの元気を取り戻した娘さんに、ももまるちゃんも一安心したことでしょう。

発熱に見舞われた娘さんに寄り添うももまるちゃんの姿を記録した動画には、「娘ちはももちの事が大切ももちも娘ちが大切。寄り添ってるももちホントに尊い」「モモ姫は、本当に猫ですか？って言いたくなるくらい、優しくて面倒見が良いお姉さんにしか見えないのですが」「もちゃん凄いなぁ。娘さんが心配で寄り添い。とらちゃんとオデコスリスリ。可愛い～すぎです」「いや～なんか涙がでますね。ここまで想ってくれるにゃんこに」との感想が相次いでいます。

とらまるくん・ももまるちゃんと飼い主さんご家族の幸せな日常は、人気YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』にてご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。