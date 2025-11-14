これまでの気持ちとこれからの……「作らせて！絵島さん」第11話【先行公開】
絵島が好きすぎてとにかくゲームを作ってしまう海堂と、海堂が好きなのに素直になれなさすぎる絵島がとにかくいちゃいちゃ攻防する「作らせて！絵島さん」の第11話を2025年11月19日ごろ更新予定です。短い別れを経験し、大きなターニングポイントを迎えた2人の関係。ようやく気付けた心の底からの本心を、ちゃんと伝えることができるのか？
「作らせて！！絵島さん」は第1話から無料公開中のほか、最新話はGIGAZINEシークレットクラブ(GSC)メンバー限定で最新話を先行公開しています。気になる方はGSCメンバー詳細をこちらからチェックお願いします。
◆「作らせて！絵島さん」第11話あらすじ
とある美大の「ゲーム部」に所属する海堂と絵島。海堂は絵島への愛を隠さないものの、愛情のすべてを絵島をモデルにしたゲーム作りに向けています。絵島はゲームよりも自分を見てほしいと思いつつも、素直になりきれずにぷりぷり怒りながら遠回しなアプローチを続けていました。
季節が変わって学生生活の終わりが近づいても、距離は縮まったはずなのに相変わらずな関係の2人。同じ大学、同じサークルで、示し合わなくても顔を合わせていた3年間は、終わりを迎えます。
思いが極限まで強まった結果、海堂は大好きな絵島をゲームだけではなくAIにまで昇華させてしまいました。
好きな相手には自分を一番に見てほしい絵島と、好きな相手だからこそ大好きなゲーム作りに反映したい海堂。思い合うからこそかみ合わない2人の思いは、決定的な亀裂を生んでしまいました。
衝突しても顔を合わせていた学生生活は終わり、離れたら交わることが難しくなります。お互いさみしさを感じていない中で、意を決して海堂に会いに行った絵島。相変わらず目の前にすると素直になりきれずガミガミしてしまう絵島でしたが、久々の再会に海堂の気持ちも高まります。
ずっと絵島に好きだと気持ちを伝え続けてきた海堂。その気持ちは今も変わらないけれど、確かに気付いたことがありました。2人の関係はどのようなクライマックスを迎えるのか？
◆作者プロフィール
べにはあ
https://x.com/emihahaha
◆GSCメンバー限定おまけ 第11話メイキング
11話では、導入の雰囲気作りために検討を繰り返しました。以下は初期ネームで、海堂が絵島に告白して、絵島が了承する、という流れは完成原稿と同じですが、やりとりがあっさりしています。
そこで、海堂が話し始めて告白をするまでに、モノローグや回想をじっくり挟む形に変更となりました。モノローグが続くシーンや回想シーンは、ダラダラと話が進まない印象を読者に与えることがあるため、削った方がスマートになるケースもあります。しかし、今回の導入の場合、これまでのエピソードを総括するような告白を海堂がするまでの「タメ」を作りたいイメージで、じっくりと描写する形になりました。
同じ理由で、海堂の告白シーンも微調整しています。左では1コマでほとんど言い切っていますが、右の修正後では1コマ目は一言だけにして、水を打ったような印象を与えています。
その他「こんなメイキングをGSC特典で見たい！」「この情報が気になる」というご意見・ご要望などありましたら、「GIGAZINEマンガ大賞質問受付フォーム」からご連絡ください。今後もGSC限定で先行公開のほか、裏事情＋ノウハウも分かる秘蔵資料なども公開していきますので、引き続き応援よろしくお願いします。