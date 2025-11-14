《最新》可愛いポーチ付きって最高ッッ♡【サーティワン】完売前に急いで！「コラボ商品」をチェック

毎月さまざまなキャンペーンが楽しめる【サーティワン】では、11月もキャラクターとのコラボキャンペーンを実施中。11月1日から始まったばかりのキャンペーンにも関わらず、人気のあまり一部店舗では早くも販売終了になっているものもあるんだとか……。そこで今回は、争奪戦になる可愛さの「コラボ商品」を紹介します。

これは欲しい！ 数量限定のバニティポーチ

サーティワンの11月のコラボ相手は、大人気キャラクターのハローキティ。アイスもカップもグッズもキティちゃん一色に染まっているんです。しかも今回のコラボは、特典がとっても豪華。「フレッシュパック ミニ」を購入すると、ピンクサテン生地が華やかな「ハローキティ バニティポーチ」がセットで付いてきます。

コスメ入れや小物収納にぴったり

ポーチの大きさは約9cm × 約14cmのやや小ぶりなサイズ感。コスメを入れたり小物を収納したりするのに使いやすいサイズです。ファスナーもぐるりと一周付いているので、フタがしっかり開いて、中身の出し入れも便利。ポーチのキティちゃんをよく見ると、ラブポーションサーティワンのデザインになっているなど、細かいところにも可愛さいっぱいです。

キティちゃんのチョコレートで華やかに

アイスクリームとキティちゃんのチョコレートトッピングが楽しめる「ハローキティ シングルサンデー」。カラフルなカラースプレーとホイップの上に飾られるチョコレートには、ダブルのアイスクリームを楽しむキティちゃんの姿が。キティちゃんらしいポップなデコレーションで、いつものフレーバーが可愛く変身です。

シングルサンデーにも嬉しいおまけ付き

「ハローキティ シングルサンデー」では、カップのスリーブがシールになっているおまけ付きです。シールにはキティちゃんと妹のミミィちゃんが、サーティワンのフレーバーをモチーフにしたデザインで描かれていて特別感満点。今だけ手に入る限定シールは、ゲットしておかないともったいない可愛さです。

販売終了にも納得の【サーティワン】とハローキティの「コラボ商品」。コラボキャンペーンは11月27日までですが、限定グッズは早い段階で完売が想定されます。どれも見逃せない可愛さのため、気になる方はお近くの店舗へ急いで！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる