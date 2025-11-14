ラスベガスでMLBアワード

米大リーグは13日（日本時間14日）、ネバダ州ラスベガスで「MLBアワード」を開催した。各賞が発表された華やかな舞台に、選手は妻やパートナーと出席。大谷翔平投手とドジャースで同僚のウィル・スミス捕手の妻カーラさんに注目が集まった。

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が司会の大役を務めた今年の「MLBアワード」。3年連続のMVP受賞となった大谷は会場には不在だったが、最も活躍した指名打者（DH）に贈られる「エドガー・マルティネス賞」、最も優れた打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」も受賞。オールMLBのファーストチームにも名を連ねた。

MLB公式インスタグラムは「MGMリワーズ主催のMLBアワードでのデートナイト」として、出席選手とその妻やパートナーとの写真を9枚公開。1枚目を飾ったのは、スミスとカーラさんの夫妻だった。スーツで決めたスミスと、丈の短い黒のワンピースのカーラさんが笑みを浮かべていた。

ドジャースのラッシングのパートナーであるケイトリン・パワーさんはコメント欄で「痺れる美しさだわ！」と反応。米ファンからは、スミス夫妻に注目する声が続出した。

「スミスが最高」

「カーラ・スミス、とても素敵よ」

「誰が何と言おうと関係ない。ウィル・スミスがファーストチームよ」

「カーラ・スミス、輝かしい!!」

「カーラ、美しい」

「ウィル・スミスは童顔の刺客だ」

スミスは今季110試合の出場で打率.296、17本塁打。この日はオールMLBのセカンドチームに選出された。



（THE ANSWER編集部）