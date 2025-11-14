堂安律がガーナ戦で追加点を決めた

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われた「キリンチャレンジカップ2025」でガーナ代表（同73位）と対戦。

1-0で迎えた後半15分、右サイドでボールを受けたMF堂安律が左足を振り抜き、強烈な一撃で追加点を奪った。

北中米W杯出場を予選首位突破で決めているガーナに対し、日本は前半16分、MF南野拓実のゴールで先制に成功。試合内容も圧倒して前半を折り返した。さらに1-0で迎えた後半15分、右サイドで構えていた堂安がMF久保建英のパスを受けると、左足を一閃。相手守備陣が対応できないほどの振りの速い一撃がゴール右を射抜いた。

強烈な追加点に、SNS上では「ノールックでニアぶち抜いたのか」「堂安のゴールエグすぎる」「サラーみたいなシュートだったな」「シュート力やべぇな」「堂安ゾーンに認定」と大きな反響を呼んでいた。後半23分にピッチを退いたが、日本の背番号「10」がアフリカの強豪を相手に見事な結果を残してみせた。（FOOTBALL ZONE編集部）