身長150センチなのに130センチ（Mカップ）という規格外バストを持つグラビアアイドル・ねぎとろまるが、11月10日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】当然のように隠しきれない！ニットが苦しそう

雑誌のグラビアに登場するのが初めてというねぎとろまる。自身のSNSに画像を掲載し「ねぎとろまる初雑誌デビュー デジタル写真集も販売されるので見てください！すごく楽しい撮影で貴重な体験でした」と初体験を喜んだ。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。胸で足元が見えない、片方だけで推定4キロあるため肩こりになるなどの考えられないような悩みを明かした。



小学5年生でDカップ、中学生の時にはHカップだったと明かした。ただ、あまりに規格外だったため、からかわれることも多く、不登校になってしまった。結局、高校には進学せず、高卒認定試験を受けて歯科衛生士の専門学校に進学したことも明かした。現在は歯科衛生士の仕事は休止中。モデルやSNSを中心に活動している。



同号は花咲楓香・麻倉瑞季・白濱美兎が表紙を担当。それぞれソログラビアでも登場している。山田あい、風吹ケイ、すずら、永瀬永茉も登場している。



（よろず～ニュース編集部）