ウェンディーズ・ジャパンとファーストキッチン（ともに東京都新宿区）のファストフードチェーン「ウェンディーズ・ファーストキッチン」と「ファーストキッチン」が、福袋「ハッピーバッグ2026」を12月18日に発売。11月20日から店頭予約を実施します。

【画像】「ウェンディーちゃん＆ベーグ」のチャームの表情も気になる！ これが「ハッピーバッグ2026」です！

ウェブ限定「色違いのブラック」トートバッグも

同商品は、オリジナルの「2Wayトートバッグ」と、「商品無料券（9枚）」がセットになった福袋です。

「2Wayトートバッグ」は、A4サイズが入る大きさで、手持ちと肩掛けができます。また、内側と外側にポケットが付属。ウェンディーズのマスコットキャラクター「ウェンディーちゃん」と、ファーストキッチンのマスコットキャラクター「ベーグ」のチャーム付き。サイズは、高さ約25センチ、横約3センチ、マチ約14センチです。価格は4000円（以下、税込み）。

「商品無料券」は、最大合計4460円相当で、760円以下のハンバーガー、610円以下のハンバーガー、ウェンディーズバーガーUSA、チキンナゲット5個、フレーバーポテトM、ドリンクM、台湾タピオカ、クリームソーダ、コーラフロート、アイスコーヒー、ホットコーヒーに使用することができます。有効期限は、2026年3月31日まで。

また、11月20日から12月7日の期間、色違いのブラックと同無料券をセットにしたハッピーバッグがウェブ販売限定で販売されます。

両商品とも、予約は12月7日まで。受け取り期間は12月18から2026年1月12日です。