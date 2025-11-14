星野源、新曲「いきどまり」MV公開 “喪失”を想起させる映像世界に
星野源がきょう14日に新曲「いきどまり」を配信リリースし、同曲のミュージックビデオをYouTubeで公開した。
【動画】“喪失”想起させる世界観…星野源の新曲「いきどまり」ミュージックビデオ
「いきどまり」は、同日より全国公開された映画『平場の月』の主題歌として、土井裕泰監督と那須田淳プロデューサーの熱烈なオファーを受けて書き下ろされた楽曲。自身のプライベートスタジオ“808スタジオ”で制作された。
星野は同曲について、「最近私は自身を焼き付けるような楽曲を書いてきましたが、この新曲『いきどまり』は自身を歌ったものではなく、歌の中に物語があり、それが一人称で語られる楽曲です」と語っており、5月に発表したアルバム『Gen』とは異なる創作モードで制作されたことを示唆している。
リリックには映画の情景と呼応するように、星野ならではの言葉で死生観がつづられており、ひとつの物語として完結する世界観を形成。ピアノを軸としたソリッドなサウンドに、星野の切ない歌声が重なり合い、静かに燃えるようなグルーヴを描き出している。
公開されたミュージックビデオでは、夜の街をひとり歩く星野の姿が印象的に映し出され、楽曲が描く“喪失”の感覚を想起させる研ぎ澄まされた映像世界が展開される。監督は映像作家、アートディレクターの岡本太玖斗氏が務めている。
