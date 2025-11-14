出産祝いのご祝儀袋→その場でビリビリ開ける義母…非常識？それとも普通？【ママリ】

人の物を勝手に開けてしまう義母にモヤモヤ

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

義母が勝手に私たちに来たご祝儀袋やプレゼント、手紙を勝手に開けちゃいます。

いくら家族でも手紙って他の人が開封したら犯罪になりますよね(´･_･`)







義母とは同居はしてないです。



「〇〇さんから出産祝い預かってるよ～」って言いながら、うちらの目の前で義母がご祝儀袋を勝手に開けて金額確認してから渡されます。





プレゼントなんて包装紙ビリビリに破いて、その包装紙をグチャグチャに丸めて捨てられて、箱も勝手に捨てられて中身の品物だけ渡されます。

(私は包装紙を丁寧にはがして畳むので、なんだか違和感。)

うちらよりも先に中身を確認されます。





旦那の名前で義実家に届いた手紙も勝手にあけちゃいます。

前に住所変更を忘れていて携帯料金の手紙が義実家に届いちゃったときも開けられました。

ちょうど私がスマホを変えたあとだったら機種代が含まれていて「himawariちゃんの携帯代がすごく高いけど大丈夫？」って旦那に連絡がきたこともありました。

勝手に見ておいて、コソコソ旦那に聞いてるのが凄く嫌でした。

しかも後日、開封された携帯料金の手紙と一緒に1万円が入っていてムカつきました。

なにが言いたいのか。お金をもらっても感謝の気持ちになれなかったです。





うちの家では人のものを勝手に開ける習慣がなかったので義母の行動に不愉快な気持ちしかないです。

でも旦那に聞くと、いつも義母が開封して中身を確認してから渡されていたから、特に何も思わないみたいです。





育ってきた環境が違うからどうしたら良いものか悩んでいます。でも私には義母の行動が不愉快です。 出典：

未成年の子どもの郵便であればまだしも、別世帯になった息子や嫁宛のものまで開封するなんてやめてほしいですよね。



そんな義母の元で育った夫が何も感じないのは仕方ないことですが、投稿者さんが不愉快に感じていることは確か。これは相談してみてもいいのではないでしょうか。まずは不快感に気づいてもらうことが必要に思えます。

義母の行動にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に、同じ経験をしたという方からこんなコメントがありました。

同じ経験をしているかたがいてなんだかホッとしてしまった自分です😅



私もつい数日前同じことがありました、監視されているようで嫌だしいくら家族になったといえ許される行為ではないと思います‼️



ホントに相手への配慮や思いやりの欠片もありませんよね💦💦人として引いてしまうなと今では最低限にしか関わらないと心に誓ってます‼️

投稿者さんと同じようなことをされた経験がある方の声です。監視されているように感じるというのはきっと投稿者さんも同じように感じたでしょうし、それが不愉快に感じた原因の一つなのかもしれないですね。



他にも、同じようなことがあった方は「夫にキレ気味に言った」というコメントがありました。

私も結婚してから同じことありました！

旦那にキレ気味で、お義母さんに勝手に開けるなって言って。って言いました！

夫に言って効果があったという意見もあり、参考になりますね。義母に直接言うのが難しいとき、穏便に済ませるなら夫にしておいた方が良さそうですね。



世代の違いや考え方の違いなど、義母の行動に驚かされることはあるでしょう。無理に合わせる必要はありませんし、こちらの気持ちを伝えたり、少し距離を置いたりしてお互いにストレスがない関わり方ができるといいですね。世代や立場が違えば考え方は異なるものなので、家族である以上は相手の受け止め方を大切にして、思いやりを持ってお付き合いすることが大切だと思わされるエピソードでした。

義理弟夫婦の離婚騒動に巻き込まれて困惑…どう対処すべき？

義理弟夫婦が離婚するそうなんですが私たちまで巻き込まれてしまい困っています。

弟夫婦の離婚理由なんですが妊娠した際アパート代など払っていけないということから義実家に同居、現在5ヶ月の子供がいるんですが弟嫁さんが家のことを何もせず育児もすべて義両親や義理弟に押し付けて遊び歩いているらしく親権をくれれば当分の生活費も渡すし養育費もいらないという形で離婚するようです

私の旦那は長男なんですが結婚する際「私もパパも(義理母も義理父も)同居する気は無いのよ、今は弟くんたちがいるけど近すぎるとどんなに仲良くても関係がこじれちゃったりするからねー、ちょこちょこ遊びに来てよ！」と言われていて現在関係も良好です

しかし弟嫁が「こっちはしたくもない同居をしてやったんだから感謝の言葉ぐらいあってもいいのにお礼すらされない、非常識だ。あんた達の代わりに同居してあげたんだから感謝料ぐらいだしなさいよ それとうちの息子のお下がりであげた服(買ったのは全部義両親です)とかのお金も請求するから諸々でまー、30万ぐらいでいいよ無理なら20万」と言われました。もちろんお金を渡す気はないのですが毎日毎日時間帯も関係なしに電話がかかってきてすごく困ってます

1度着拒しようかと旦那と話し合ったんですがきっと着拒したらアパートに押しかけるようになる、警察に相談しても多分身内関係だから取り合ってもらえないだろうという結果に

義両親、義理弟にはこと事を話してますがどんなに怒られても親権渡せばどんな条件も飲むんでしょ？と聞かないようです

こういった場合どのように対処すればいいのでしょうか

義弟夫婦が離婚調停中であり、投稿者さんはその問題に巻き込まれてしまって困っているとのこと。



義弟夫婦は妊娠により生活費などの支払いが苦しくなり、義実家に同居する形で生活していたようです。しかし、義弟嫁は育児も家事もすべて義両親や義弟に押し付けて遊び歩いているようで、そのことが離婚の理由とのこと。義弟は親権さえわたしてくれれば、どのような条件も飲むという形を取るようです。



投稿者さんの夫は長男であるものの、義両親から同居するつもりは無いからと良好な関係を保っているとのこと。しかし、義弟夫婦の離婚により、義弟嫁から「今まで義両親と同居して面倒をみた感謝の言葉も無いのは非常、感謝料とおさがりであげた服代で30万円欲しい」と毎日電話が掛かって来てひどく困っているようです。



夫と話し合っても、着信拒否すると今よりも話が拗れてしまうことになり兼ねない、警察に相談しても身内のことなので取り合ってもらえないと話は進まず、義両親や義弟に話しても義弟嫁には通じず、解決できなかったようです。



このような場合、どのように対応すべきか悩んでいるようです。

弁護士さんを通すべき！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が寄せられました。



まずは、弁護士さんを通すべきだと声をご紹介します。

弁護士さんが入ってるなら

電話を録音したり

ライン（もくるなら）はコピーして

こおいうことが頻繁で困ってるんですけど

って渡してみたらどうですか？



電話をかけてきた日時も細かくメモして

ゆなさん側からは

こんな時間帯にかけてきて非常識ですよ

何度も言ってますがやめてください

それに金銭の要求には応じません



と再三 注意していることが分かるように

調停中ということで、弁護士さんに相談すべきとの声が届きました。そのためには、掛かって来た電話を録音したり、メッセージなどが届くなら保存したり、着信があった日時などもメモに書いて保管しておくべきとのこと。



また、投稿者さんが金銭の要求に対して拒否していることも言葉にして残しておく方が良いようです。ぜひ参考にしてみてください。

次に、弁護士さん相談して、義弟嫁の両親にも連絡してもらうべきとの声をご紹介します。

違法性のある金品の要求は違法になりますので、義弟の弁護士に相談された方が良いと思います。

でないと、離婚してからも何かしら要求が続くと思われます。



義弟の弁護士に相談しないと、離婚後も同じ状況が続くのでは無いかとの声も届きました。また、その上で義弟嫁の両親と連絡を取るなども提案がありました。



毎日時間問わずに脅しのような電話があるとストレスでしかありませんよね。なるべく早く対処すべきとのことなので、すぐにでも相談してください。

1日も早く解決できますように

身内関係でのトラブルは、警察にも相談しづらく、投稿者さんのように悩んでいる方もおられるかもしれません。



今回のように、離婚調停中とのことであれば、間に入っている弁護士さんに相談するのがベストではないでしょうか？プロに相談することで、解決口がきっと見つかるはずです。



投稿者さんが、一日も早く、この問題から解放されて穏やかな生活を送れることを祈っています。

「お義母さん」はダメだった？

義母のことをLINEでなんと呼んでいますか？

義母のことを「お母さん」と書くか「お義母さん」と書くかは微妙な問題ですよね。嫁姑の距離感や普段からの付き合いの有無によって変わってくると思いますし、義母がどう呼ばれたいかというのは本人にしかわからないことでどんなに考えても答えは出ないのではないでしょうか。



普段の投稿者さんと義母の関係性はわかりませんが、書いてしまったものは取り消せませんし「お義母さん」という呼び方が一般的に失礼という訳ではないですからそれほど気にしなくてもいいのではないかなと感じました。

投稿者さんの悩みにさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「ひらがなで書くようにしている」というコメントがありました。

漢字が微妙なのでひらがなでおかあさんにしてます。でもなるべく呼びません（笑）



体調気にしてLINEするなんて優しいお嫁さんですね😊たまたま返すの忘れてるとかではないですか？



もしそんなことでへそ曲げられてても困るし、返信がない時に同じ内容だと返信ないこと責めてるみたいになる気もするので……呼び方には触れずにお子さんの写真送って〇〇しました(状況の説明)お食い初めよろしくお願い致します☺️とかでいいと思います。



「お義母さん」と書かれることに距離を感じたり、いい印象を持たない義母もいるかも。「おかあさん」と書くことで柔らかい印象になり、変な誤解を生むこともないのかもしれません。あえて呼び方のことには触れずに今後の予定について書いておくというのはいいアイデアですよね。また、自分では連絡しにくい場合は夫に連絡してもらうのも一つですね。どちらにしろ、これまで通りに接するのがいいのかもしれません。



他にも「お母さんと呼んでいる」という意見がありました。

私は嫌いですが、お母さんと呼んでます😊

お義母さんは自分から実母じゃないし、距離ありますからって言ってる気がして💦

実の母ではないのは確かですが、そこはぐっとこらえて「お母さん」と呼ぶようにしているというコメントがありました。義母との関係はいいに越したことはないですから、あえて距離を感じさせるような呼び方は避けた方が無難なのかもしれないですね。



義母がどんな人なのか、どんなことを嫌がるのかというのは手探りで見つけていくしかありません。時には投稿者さんのように反省することもあるでしょうし、ぶつかってしまうこともあるかもしれません。しかし、歩み寄りたいという気持ちがあればきっとその思いは通じるのではないでしょうか。自分1人でどうにかしようとせず、義母のことをよく知っている夫に相談してみるというのもいいかもしれませんね。

記事作成: ayaka_f

（配信元: ママリ）