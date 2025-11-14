俳優・舘ひろし（７５）が１４日、都内で行われた主演映画「港のひかり」の公開初日舞台あいさつに共演の眞栄田郷敦（２５）、尾上眞秀（１３）と出席した。

ヤクザを辞めて、漁師になった主人公と少年との友情を描いた物語でカメラマン・木村大作氏のこだわりで３５ミリフィルムで撮影した作品。舘は自身よりも共演者をべた褒めしまくりで、盲目の役を演じた尾上に対して舘は「僕に目が見えない役をやれと言われても眞秀君ほどできない。素晴らしかった」と言えば、青年期を演じた眞栄田については「郷敦君が良かったです。僕の推し」と本人を前に絶賛した。

舘と敵対するヤクザを演じた俳優陣についても、作品を盛り上げてくれたといい「斎藤工君は眉毛をそってねえ。俳優が自分の体を傷つけることはすごく勇気がいること」と役作りへの心意気に感激。眞栄田はやくざの組長・石崎を演じた椎名桔平について「石崎を演じました桔平さんは、急に歌い出すところだったり、もう気い持ち悪い。いい意味でですよ。本当に怖いし不気味で」と強調すると、舘も「椎名君は素晴らしいやくざを演じてくれた。本当にね、素晴らしい俳優さんそろってる。ピエール瀧さんの演技も。みんな極道に向いてる」とやくざ陣の好演をＰＲした。

舞台あいさつ前には東京・京橋の東映新社屋でおはぎを社員に贈呈。立派な社屋に「僕のおかげかな」と言い社員を笑わせていた。