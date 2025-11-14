【ファミマ】かまいたち濱家、“リュウジ監修”中華まんを絶賛「これうまいわ、マジで」

寒くなってくると食べたくなるのが、中華まん！定番の肉まんもいいですが、2025年もコンビニ各社からちょっと変わった新作が登場しているようです♪そこで今回は、お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、新発売されたコンビニ中華まんの中で、お気に入りの様子だった商品をご紹介！ぜひ参考にしてみてくださいね♪

【関連】「うまっ！何これ！？」かまいたち濱家が衝撃を受けた“定番お菓子”「めちゃくちゃうまいやん」

かまいたちが、自身らのYouTubeチャンネルに『【コンビニ中華まん】かまいたちが2025中華まん新商品を食べてみた！』という動画をアップ。

この中で、濱家さんは、登録者数540万人超えのYouTubeチャンネル『料理研究家リュウジのバズレシピ』でお馴染みの料理研究家・リュウジさん監修の商品を「食べてみたいな」とチョイス！

◼︎リュウジさん監修の角煮まん

ファミリーマート / リュウジの至高のレシピ 角煮まん 税込250円（公式サイトへ）

至高の角煮レシピをベースに、時間をかけて煮込んだ豚ばら角煮を、もっちりした熟成生地で包んだ角煮まん。

中華まんの生地に合うように、角煮は甘さ控えめ・醤油としょうががきいた味付けで、甜麺醤の香りが角煮のおいしさを引き立てている商品。

リュウジさんはこちらの商品について、自身のSNSで「これ死ぬほど旨いす」「『コンビニに売られてる肉まんで一番美味しくなかったら出さない』 という公約のもと、ガチで何度も作り直したから絶対食べてほしい」とおすすめされていました！

◼︎角煮がたっぷり！

濱家さんは一口齧ると、「うまっ…」「（角煮が）かなりの量入ってる。うまい！ゴロゴロ入ってるわ」と絶賛。

その後も食べ進めると、「これうまいわ、マジで」と話しつつ、「関西の人間はからしつけんねん」と、角煮まんにからしもつけて味わっていました♪

数量限定商品となっているので、お早めにチェックしてみてくださいね。

■動画もチェック

動画内では、こちらの商品以外にも、かまいたちのお2人が各コンビニの中華まんを堪能する様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。