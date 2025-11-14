作家、タレントの宮田愛萌の『1st写真集』（幻冬舎）2026年1月28日に発売される。

【画像】宮田愛萌、セブ島での水着やランジェリーショット

撮影地は、宮田が高校生の頃に短期留学で滞在した経験を持つフィリピン・セブ島。今回の写真集は「30歳になる前に自身の体を記録として残す」というコンセプトで、宮田は撮影に向けて約1年間のトレーニングを実施。

写真集では水着やランジェリーでの撮影が含まれ、ジプニーに乗車する場面や、ファストフード店ジョリビーで食事をする様子など、滞在中の行動を記録したカットも収録。撮影は、女性を被写体とした作品を制作しているカメラマン・花盛友里が担当している。

宮田は本作の制作について「色々な姿を残しておきたい」とコメントしており、写真集の制作過程で体型に対する意識の変化があったことにも触れている。また、撮影期間中の体験について「ずっと楽しくて、楽しすぎてずっとわくわくしていた」とも。

セブンネット購入者特典としてA5サイズのビジュアルカードが用意されており、発売記念イベントも行われる予定だ。通常版書籍に、アクリルキーホルダーと32pの小冊子がついた、豪華版も同日に発売される。

■宮田愛萌 コメントせっかくこういうお仕事をしているのだから色々な姿を残しておきたい、と思っていました。それを『あやふやで、不確かな』でも大変お世話になった編集の方と一緒に作ることができて、なんて幸せなのだろうと思います。私は、あまり自分の体型が好きではなかったのですが、こうしてみなさんと一緒に写真集というものに向けて頑張ってみると、そんなに悪いものではないなと思えました。撮影の間ずっと楽しくて、楽しすぎてずっとわくわくしていたことが、見てくださったみなさんにも伝わったら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）