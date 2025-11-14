お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が、8日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。祖父の意外な職業を明かした。

番組では祖父の遺志を受け継いでペンキ店を営む店主に取材。その中で祖父の話題になると、黒田は「うちのおじいちゃんは今のトヨタの、社長の下の7人衆に入ってますよ」と告白。トヨタ自動車の役員だったようで、これにはゲストの勝俣州和も「すごいじゃん！」と驚いた。

黒田は続けて「家に軍艦の写真とか、いっぱいあって、それを番組で調べてもらったら、極秘の物だから写したらダメらしいんです。なんで、こんな物を持っているんや、となって調べたら、トヨタの偉いさんで、シンガポールとかで車の運転の仕方を教えていたみたいで」と説明。驚きの証言が続々と出てきた。

橋下徹氏が「親族の方は知っていたの？」と聞くと、黒田は「知らなかったみたい。あとになって調べたら分かった」と、世界を股にかけて仕事をしていたことは親族でも知らなかったのだという。

黒田は「トヨタまで行って、調べてもらったら、昭和16年ぐらいの写真に出てきて。今で言ったら取締役ですよね。そのままやったら貧乏にならへん」と、幼少期は貧乏だった自虐ネタを出して苦笑い。

黒田いわく、ある親族が「退職金を使い果たしてしまって」といい、最後は貧乏ネタでオチを付けていた。