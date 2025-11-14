読売テレビ・日本テレビ系「見取り図の間取り図ミステリー」が１３日放送され、Ｍ−１グランプリ芸人のＭ−１ドリームを地でいく自宅に驚きの声があがった。

番組では、２児ママでタレントのベッキーの自宅のパントリーやリビングの長〜いテーブルなどが紹介され、横澤夏子が「えっ？！広っ！すごい！」と驚くなどスタジオは騒然。その後、お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上の自宅の映像が少し流れた。

妻が白い愛犬と広々としたルーフテラスで遊んでいる映像で、共演者からは「え〜っ？！」「めっちゃいいトコ！」の声が。伊集院光は「出世したね〜！」とＭ−１優勝（２０２０年）からの出世っぷりに感心。マンションの最上階のようで「一番上です」と村上が誇らしげに説明すると、見取り図・盛山は「見晴らしもいい！」とうらやんだ。

村上は２１年５月のイベントで３万８０００円のボロアパートに住んでいることを明かしており、それが２２年３月のテレビでは家賃２６万にランクアップ。さらに、２４年１１月のテレビでは、３ＬＤＫ９２平米のメゾネットタイプのマンション「１億２５００万円」を「３０年とか３５年」のローンで購入したことを明かし、驚かせていた。