トイレのドアを子どもが“頭突き破壊”→アートに昇華して4万いいね「センスがある」「とても良い」【ママリ】

懐かしのトイレの扉事件がアートに？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、髙桑弘基@ハッカ樹氷の中の人(@hirokitakakuwa)さんの投稿です。

髙桑弘基@ハッカ樹氷の中の人さんは、ある日、子どもに破壊されたトイレの扉を逆にアート作品にしてみようと思い付きます。それがこちら。

うちの子がトイレの扉を頭突きで破壊してから約四年経ちました。



トイレの扉は壊れたけど、あの時子供が大きなケガしなくて本当に良かったと心から思ってます。



取り替えようか悩んだけど、このまま我が家の歴史と一緒に歩んでもらうことにしました。



額に入れると意外と気にならないもんですよ笑

子どもがトイレの扉に頭突きして穴が…。幸い本人は大きなケガも無かったそう。ドアを取り替えるか迷った時期もあったそうですが、ドアの穴は「子育てしてきた証」。そこで髙桑弘基@ハッカ樹氷の中の人さんは、「これはもう、飾ってしまえばいいのでは」と額縁をかけて、タイトル「No.001 ZUTSUKI」を付け、日付も記入。このように額に入れると、ちょっとしたアート感がありますね。



この投稿には「No.001とナンバリングされているので、2作目以降への配慮もできててとても良い」「こういうセンスのある人間になりたいなw」といったリプライがついていました。子どもの「やらかし」もアートにする心構えに、胸があたたかくなる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）