ミュージックビデオやライブ・ツアーなどで着用した衣装が並ぶ展示会場＝１４日、そごう美術館

国内外で活躍する人気３人組ユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ」の２０年にわたる活動を彩ってきた衣装を、ミュージックビデオとライブの両面から振り返る展覧会「Ｐｅｒｆｕｍｅ ＣＯＳＴＵＭＥＭＵＳＥＵＭＦＩＮＡＬＥＤＩＴＩＯＮ」が１５日、横浜駅東口のそごう美術館（横浜市西区）で始まる。神奈川新聞社などの主催。

２００５年にメジャーデビューし、０７年の楽曲「ポリリズム」で一躍有名に。以後、ポップカルチャーをリードしてきた３人は、今年９月の「コールドスリープ」宣言に至るまでの２０年間、第一線で挑戦し続けてきた。

会場には、ライブ・ツアー衣装を中心に、０８年の武道館初公演、１０年の東京ドーム初公演など初期の代表的なライブ衣装に加え、今年９月の東京ドーム公演で着用した衣装など初公開を含む約１６０点を年代順に展示。デザインや演出の進化が一目で分かる構成で、衣装を通じて「Ｐｅｒｆｕｍｅ」の軌跡を一望できる。

最終章には、大阪・関西万博のＮＴＴパビリオンのパフォーマンス時に着用した衣装も並ぶ。

同館は「ファッション性と舞台芸術が融合した、視覚と感性を刺激する展示です。衣装を通じて、３人の歴史と魅力を再認識できる貴重な機会。ぜひ、多くの人に足を運んでほしい」と来場を呼びかける。

来年１月１２日まで。一般１６００円ほか。問い合わせは同館電話０４５（４６５）５５１５。