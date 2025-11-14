【LJSレディスジョッキーズシリーズ】小笠原羚が首位発進…笠松で「ザ・ファイナル」開幕
女性騎手のみで行われるシリーズ競走「LJSレディスジョッキーズシリーズ ザ・ファイナル」が11月14日（金）に笠松競馬場で開幕した。
第1戦（ダ1400m）は、兵庫の佐々木世麗騎手がクリチャーシシーに騎乗し、直線での接戦を制して勝利。2着はダットデアの小笠原羚騎手（愛知）、3着はキナッセイの深澤杏花騎手（笠松）が入った。
続く第2戦（ダ1400m）では、小笠原羚騎手（愛知）がヒナノマーチスに騎乗し、中団から競馬を進め直線で外から差し切り勝利。2着にはラグーンの神尾香澄騎手（川崎）、3着にはトーホウジェンマの木之前葵騎手（愛知）が入線した。
2戦を終えた総合順位は、小笠原羚騎手が50ポイントで首位に立ち、佐々木世麗騎手（兵庫）が32ポイントで2位、神尾香澄騎手（川崎）が28ポイントで3位につけている。
LJSレディスジョッキーズシリーズ ザ・ファイナルは、女性騎手9名による全4競走で構成されており、各競馬場で2競走ずつを実施。最終戦は11月25日（火）に名古屋競馬場で行われ、シリーズ上位3名の表彰が予定されている。