女性騎手のみで行われるシリーズ競走「LJSレディスジョッキーズシリーズ ザ・ファイナル」が11月14日（金）に笠松競馬場で開幕した。

第1戦（ダ1400m）は、兵庫の佐々木世麗騎手がクリチャーシシーに騎乗し、直線での接戦を制して勝利。2着はダットデアの小笠原羚騎手（愛知）、3着はキナッセイの深澤杏花騎手（笠松）が入った。

続く第2戦（ダ1400m）では、小笠原羚騎手（愛知）がヒナノマーチスに騎乗し、中団から競馬を進め直線で外から差し切り勝利。2着にはラグーンの神尾香澄騎手（川崎）、3着にはトーホウジェンマの木之前葵騎手（愛知）が入線した。

LJS 笠松ラウンド第2戦・ヒナノマーチスと小笠原羚騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

第1戦は佐々木世麗が接戦制す／第2戦は小笠原羚が差し切り勝ち

2戦を終えた総合順位は、小笠原羚騎手が50ポイントで首位に立ち、佐々木世麗騎手（兵庫）が32ポイントで2位、神尾香澄騎手（川崎）が28ポイントで3位につけている。

LJSレディスジョッキーズシリーズ ザ・ファイナルは、女性騎手9名による全4競走で構成されており、各競馬場で2競走ずつを実施。最終戦は11月25日（火）に名古屋競馬場で行われ、シリーズ上位3名の表彰が予定されている。