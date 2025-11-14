“日本一のミス＆ミスターキャンパス”決めるコンテスト、2026年も開催決定 MCはノンスタ井上裕介
◆“日本一のミス＆ミスターキャンパス”決めるコンテスト、2026年も開催
MCを務める井上は「もう、今回も夢を追いかける若者達を間近で見守れる幸せを噛み締めながら、少しでも夢のお手伝いが出来たらと思います！！」と意気込み。「舞台上、ダントツ歳を取ってますが、気持ちだけは負けずに頑張ります」とコメントを寄せている。
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」とは
2003年度より開催され、今年で23年⽬を迎える全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるミスコンテスト。2025年度グランプリは橋本菜々子（成蹊⼤学）。過去出⾝者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福⽥萌（タレント）、⼭形純菜（TBSアナウンサー）、⻄澤由夏（ABEMAアナウンサー）、⼭賀琴子（モデル・ブランドディレクター） 、海⽼原優⾹（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、⿊⼝なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）、神⾕明采（タレント）等がいる。
◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST」とは
2014年度より開催され、今回で12年⽬を迎える全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決めるミスターコンテスト。昨年度グランプリは太⽥侑吾（慶應義塾⼤学）。過去出⾝者には副島和樹（俳優）、⽥淵累⽣（声優）、早瀬圭⼈（タレント、俳優）、草地稜之（円神-エンジン-メンバー）、⼭崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉⽥翔⾺（PRODUCE 101JAPAN SEASON2 練習⽣）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。（modelpress編集部）
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026／MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」開催概要
日時：2026年3月27日（金）
会場：Zepp Shinjuku（TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
出演者： MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026 ファイナリスト、MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026 ファイナリスト
【Not Sponsored 記事】