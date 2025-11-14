富山市婦中町の工場の敷地内できょう、不審物が見つかりました。不審物には、手書きで「爆弾」と書かれていたということで、一時、周辺では通行が規制されるなど物々しい雰囲気に包まれました。



長谷川大記者

「富山市婦中町の工場の一角。支店長の男性は、こちらで白いビニール袋に包まれた不審物を見つけました。そこには漢字で『爆弾』と書かれていました」



こちらが、その不審物です。





きょう午前11時すぎ、富山市婦中町にある工場の敷地内で、支店長の男性が発見し、警察に通報しました。現場には、防護服に身を包んだ警察官が駆けつけ、周辺には規制線が張られるなど一時、物々しい雰囲気に包まれました。支店長の男性「ちょうどコンビニへ行こうとしたときに、ここ見てたら、あの赤いところ、ここの上にあった。ガムテープでぐるぐる巻きになって中身が分からなくて、ビニール袋に入っていて、そのビニール袋の外にガムテープが貼ってあって、そこに爆弾って書いてあった」何かが入った白いビニール袋。袋に貼られたガムテープには、手書きで「爆弾」と書かれていました。現場は、富山空港から直線距離でおよそ2キロの場所で、近くには小学校や住宅街があります。また、近くの公民館には、規制が解除されるまでの間、周辺の住民5、6人が避難したということです。支店長の男性「小さい子とかも（いる）、ここ通学路なので。周りにも何も被害がなかったのでよかったかなと」警察は、不審物の中身について危険なものではなかったとしています。また、発見した男性は、中身はモバイルバッテリーとみられると説明を受けたということです。