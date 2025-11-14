The Blue Bell×かえるのピクルスがコラボ！限定アフタヌーンティーが登場

31周年を迎えた「かえるのピクルス」とThe Blue Bellが、今年も心ときめくコラボカフェを開催します。店内にはピクルスたちが飾られ、フォトジェニックな空間に♡特別なアフタヌーンティーやノベルティ付きメニューなど、ここでしか味わえない限定体験がたっぷり。事前予約制の特別な内容もあり、推し活にもぴったりです。期間中は何度訪れても楽しめるラインナップが揃っているので、ピクルスファンは必見♪

限定アフタヌーンティーが可愛すぎる

今回の目玉は、事前予約制・1日10名限定の「かえるのピクルス 満喫アフタヌーンティー」。

価格は4,500円（税込）で、The Blue Bellの人気アフタヌーンティーがピクルス仕様になって登場します。ハーフサイズで楽しめる看板メニューのパンケーキもセットに。

さらに、予約のお客様にはお好きな色のウェルカムドリンクも提供され、特別なひとときを演出します♡

ノベルティ付きで特別感たっぷり

アフタヌーンティーを注文すると、オリジナルデザインの缶バッジ（Φ32mm）とコースター（Φ90mm）が付いてきます。

ここだけでしか手に入らない限定ノベルティは、ファンにとって嬉しいコレクションアイテム。カフェの空間にもかわいいピクルスがたくさん飾られており、写真映えもばっちりです♪

来店前にチェックしたい予約情報

コラボ期間は2025年11月22日（土）～12月19日（金）。ぴあアリーナMM併設店舗のため、公演日は混雑が予想されます。スムーズに楽しむためにも、電話または食べログからの事前予約がおすすめ。

公演やイベントによる貸切の可能性もあるため、来店前に店舗SNSで最新情報の確認を忘れずに。電話予約の際は「かえるのピクルス コラボカフェ利用」と伝えると案内がスムーズです。

ほっこり時間をくれる特別コラボへ♪

かわいさと癒しに満ちた「かえるのピクルス」とThe Blue Bellのコラボカフェは、心までふんわり温かくなる体験が詰まっています。

限定アフタヌーンティーやフォトジェニックな空間、そしてオリジナルノベルティなど、ファンはもちろん、初めての方でも楽しめる魅力が盛りだくさん。

期間限定の開催なので、気になる方はお早めの予約がおすすめです。大切な人と一緒に、ほっこり可愛い時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪