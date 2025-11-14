歌舞伎俳優の中村獅童（53）が14日、都内で「十二月大歌舞伎」（4〜26日、東京・歌舞伎座）の第一部「超歌舞伎 Powered by IOWN『世界花結詞』」の取材会に出席した。

最新テクノロジーと歌舞伎を融合し、バーチャルシンガーの初音ミクも出演。2016年に誕生し、10年を迎えた。

2年ぶりの歌舞伎座公演は「これまで印象的だった部分をつなげて1本にできないかと脚本家の松岡亮さんにお願いをしました。無理なお願いを上手につなげてくださった」と感謝。配役を変えるなどし「新作と言えるものができた。10年の感謝を込めた、真心を込めた作品になっていると思います」と自信を見せた。

初音姫実は白鷺の精霊役の尾上左近（19）は超歌舞伎初参加。左近が、今夏上演された舞台「刀剣乱舞 東鑑雪魔縁」への出演について、同作を演出した尾上松也（40）に直訴して役を手にしたと聞いた獅童は、左近に「超歌舞伎に出たいと言ったことはないよね」と“イヤミ”を言ったところ「座組が決まっているものだから、自分が手を挙げるのは申し訳ないと思っていました」と返されたことを回想。

普段はもの静かな左近から「実は僕、昔から理想の女性は初音ミクさんなんです」と明かされたと暴露すると「左近さんはオタクなんです。今から眠れない日々が続くんじゃないですか。昨日会ったら、髪の毛が緑になっていましたから。冗談ですよ」と笑っていた。

同演目には長男・陽喜（7）、次男・夏幹（5）も出演。「2人の息子も今からとても張り切っております」と父親の顔を見せていた。

取材会後の撮影では「やっぱり陽喜と夏幹がいる時の方が（取材の）人が多い気がする」と寂しそうな顔を見せていたが、カメラを向けられると背筋を伸ばして笑顔に。

「当たり前ですけど、ミクさんには楽屋があるんですよ。（大部屋を数人で使う役者もいる中で）1人部屋なんですよ。女性ですからね」と裏話を明かし、取材会を笑いで包み込んでいた。