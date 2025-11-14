１４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５６円５８銭（０・１３％）安の４万２４６９円７７銭だった。

３日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち約半数の１６４銘柄が下落した。

前日の米株式市場では、ハイテク株安や米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ期待の後退から、主要株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でもプライム銘柄の約６割が下落した。業種別では、半導体関連銘柄を含む電機株の下落が大きく影響した。一方、好決算の発表が相次いでいる不動産株などは上昇した。

個別銘柄の上昇率は、決済関連サービスなどを手がけるＧＭＯペイメントゲートウェイ（１６・６６％）がトップだった。ＴＯＰＰＡＮホールディングス（１３・９９％）、東京建物（１０・３９％）と続いた。

下落率は、荏原製作所（１３・５８％）が最大で、古河電気工業（９・４７％）、楽天グループ（９・４３％）の順に大きかった。アドバンテストやソフトバンクグループなど指数への影響度が大きい半導体関連銘柄の値下がりが響き、読売３３３と比べて下落率が大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比９０５円３０銭（１・７７％）安の５万３７６円５３銭だった。３日ぶりに値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は２１・９１ポイント（０・６５％）低い３３５９・８１。