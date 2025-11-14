フラーム所属の「演技が上手いと思う女性俳優」ランキング！ 2位「有村架純」を抑えた堂々の1位は？
All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「フラーム所属の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「フラーム所属の演技が上手いと思う女性俳優」ランキングを紹介します。
2位に選ばれたのは、有村架純さんです。
1993年生まれの有村さんは、2010年のドラマ『ハガネの女』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。2015年には映画『ビリギャル』で主演を務め、金髪ギャル姿の高校生役を演じました。2021年の映画『花束みたいな恋をした』では、「第45回 日本アカデミー賞」で初の最優秀主演女優賞を受賞。役ごとに異なる魅力を引き出す演技力が多くのファンから支持されています。
回答者からは、「有村架純さん、幅広い役柄を演じていて、演技力があると思います。表情が上手いです」（50代女性／新潟県）、「数々の映画で活躍していて役に応じてキャラクターを変えているのが良い」（40代男性／静岡県）、「大河ドラマどうする家康に出演していた時に、所作なども美しかった」（40代女性／神奈川県）、「切ない役が多く、その儚さの表現が上手いと思うからです」（20代女性／宮城県）といった声が寄せられました。
1位は、戸田恵梨香さんでした。
1988年生まれの戸田さんは、2006年公開の『デスノート』で映画デビュー。その後はより一層活躍の場を広げ、警視庁の刑事役を演じたTBS系ドラマ『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』シリーズは、映画化もされる大ヒットを記録しました。2026年1月スタートの新ドラマ『リブート』（TBS系）では、公認会計士の幸後一香役を演じます。
アンケートでは、「憑依型なのか、役の幅が広く、説得力のある演技をされる方だと思います」（50代女性／神奈川県）、「コードブルーや大恋愛などの正反対のキャラでも違和感なく演じているから」（10代女性／鳥取県）、「SPECシリーズを見た後に他の作品で戸田さんの演技を見た際に、別人のように感じたからです」（20代女性／滋賀県）、「SPECでの厳かな演技やデスノートでの明るい演技など、演技が幅広いからです」（20代女性／北海道）などのコメントが集まりました。※回答者からのコメントは原文ママです
