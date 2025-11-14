「明治神宮野球大会・大学の部・１回戦、仏教大８−０日本文理大」（１４日、神宮球場）

広島からドラフト５位指名された仏教大・赤木晴哉投手が先発し、６回３安打無失点、７２球の好投を見せた。チームも初戦をコールド勝ちした。

この日の最速は１４９キロで５三振を奪った。序盤は打たせて取る投球を披露し、中盤は三振を重ねた。「緊迫した試合でしたけど、自分の仕事は０で抑えることだったので、そこはできたかなと思います」と振り返った。

「真っすぐが球速帯的に本調子ではなかった」という中でゲームメークを果たした。１１０キロ台のカープや１３０キロ台のフォークがさえ、「緩い球を使って真っすぐを速く見せることができた」とうなずいた。

先月のドラフト会議で広島から５位指名された。注目度が増す中で、結果を残した。次戦の青学大戦に向けて、「相手の青山学院さんは間違いなく力のあるチーム。そこで自分が通用するのか楽しみですし、チームが勝てるように頑張りたい」と力を込めた。

◆赤木 晴哉（あかぎ・せいや）２００３年１０月５日生まれ。２２歳。大阪府堺市出身。１９１センチ、８６キロ。右投げ右打ち。投手。小学３年から高倉台ポニーズで野球を始め、６年から美木多イーグルス、中学は大阪狭山ボーイズに所属。天理では日本ハム・達の控え投手だった。最速１５３キロ。球種はフォーク、カーブ、スライダー、カットボール。８人きょうだいの５番目で次男。兄が１人、姉が３人、妹が３人。