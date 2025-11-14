65歳男性。4年間だけ正社員として厚生年金に加入予定。年収200万円で将来の年金はどのくらい増える？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、現在65歳の方が、年収200万円で4年間働き続けると、どのぐらい年金が増えるのかについてです。
では、年収200万円（月額約16万6600円・賞与なし）で、4年間（48カ月）厚生年金に加入した場合、どれくらい年金が上乗せされるのかを試算してみましょう。
▼計算式
（※従前額保障で、2003年4月以降の計算式を使います）
2003年（平成15年）4月からの期間の平均標準報酬額（月給＋賞与）×5.769／1000×2003年（平成15年）4月以降の厚生年金保険加入期間
▼ケンタさんのケース
月額16万6600円×5.769／1000×48カ月
＝約4万6134円（年額）※経過的加算は考慮せず
年額4万6134円を月額に換算すると……
4万6134円÷12カ月≒月額約3844円
つまり、4年間厚生年金に加入することで、1カ月当たり約3844円（年額約4万6134円）年金が上乗せされる計算です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
