ナンバープレートでかっこいいと思う「栃木県の地名」ランキング！ 2位「那須」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車を走らせるとき、ふと前の車のナンバープレートに目がいくこと、ありますよね。数字や文字の並びもさることながら、「地名」の印象でその車の雰囲気がぐっと変わることも。中には「この地名、なんだかかっこいい！」と思わず感じてしまうものもあるでしょう。そんな“ナンバー地名のかっこよさ”について、多くの人がどう思っているのかを調べてみました。
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「栃木県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「皇室ご用達の土地だし、二文字なのが短くかっこいい感じがするから」（40代女性／栃木県）、「自然や観光地のイメージがあり、シンプルながらも上品で洗練された印象があり、車に付けると映えるから」（40代女性／埼玉県）、「響きの良さと漢字の見た目がとてもかっこいいと思います」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「県庁所在地で知名度が高く、響きがすっきりしていてナンバープレート映えするから」（30代女性／東京都）、「漢字3文字で迫力や強さを感じるのでかっこいいと思ったから」（40代女性／千葉県）、「県庁所在地であり知名度が高く、地名自体に落ち着きと重厚感があるため、ナンバープレートにすると堂々としてかっこよく見えるから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：那須／95票栃木県北部に位置する「那須」は、那須岳や那須高原などの豊かな自然と、皇室の御用邸があるリゾート地としてのイメージを持つ地名です。地名自体が持つ優雅で自然豊かな響き、別荘地としてのブランドイメージが、「かっこいい」という印象に繋がり、高い支持を集めました。非日常的なリゾート感が魅力です。
1位：宇都宮／112票栃木県の県庁所在地である「宇都宮」は、交通の要衝であり、県の政治・経済の中心地です。漢字三文字の地名が持つ力強い響きと、北関東における中核都市としてのブランドイメージが、「かっこいい」という支持を多く集めました。特に「餃子の街」としての全国的な知名度も、地名の認知度を高める要因となっています。
