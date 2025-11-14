【ユニクロ】今すぐほしいあったかアウター！重ね着してもきれい見えする「優秀カーデ＆フリース」3選
アウターが4990円以下で買い！ 【ユニクロ】優秀ニットカーデ＆フリース肌寒いときにさっと羽織れてレイヤードもしやすい、ユニクロのニットカーディガンとフリースジャケットを3点ピックアップしました。
長い期間着られるデザインで、これからのシーズンは上からダウンベストやアウターを重ねるのもおすすめです。着こなしと合わせてご紹介します。
1. クリーンに着られる「メンズの襟つきカーディガン」
メンズの「ミラノリブシャツカーディガン」（税込4990円）は首もとが詰まったデザインで、女性もきれいめに着られる一枚です。
レディースの商品にも「ミラノリブニットジャケット」という似たデザインのものがありますが、そちらはよりショート丈になっています。メンズの方が着丈が長いため、お腹まわりからヒップまでカバーできるのがメリット。
カラバリはグレー、ベージュ、写真のオリーブ、ネイビーの計4色です。
今のトレンドの襟つきのデザインでボタンも襟もとまで留められるため、きちんと感があるのもうれしいポイント。写真のようにゆったりと着てもルーズに見えにくく、おしゃれ見えします。
2. 包まれるような「ふわふわ素材のフリースジャケット」
ふわふわとした気持ちのいい手触りで、つい手に取りたくなるのが「ファーリーフリースフルジップジャケット」（税込2990円）です。毛足が長く包まれるような羽織り心地で、外出時だけでなく室内用として愛用する人も。
ユニクロのベストセラーアイテムの1つで、高さのあるスタンドカラーや、冷たい風の侵入を防ぐ裾や袖口のパイピングなど、あたたかさをキープしてくれる機能性も優秀です。
カラバリも写真のブラウン、オフホワイト、ブラック、ピンク、ナチュラル、ダークブラウン、ダークグリーン、パープルの合計8色と豊富です。
シルエットが大き過ぎず、シンプルなデザインなので上からアウターを重ねてもOK。写真のように淡いトーンで全体をまとめると、ふわふわとしたジャケットの質感が引き立ち、大人かわいい着こなしに仕上がります。
3. 大人気のスフレヤーンが「ジップカーデ」に！
「スフレヤーンフルジップカーディガン」（税込3990円）は、ふんわりとしたやわらかな肌ざわりで毎年大人気のスフレヤーン素材を、ジップアップタイプのカーディガンに仕上げた一枚。
上から下まで、全て開けられるフルジップ仕様。前を開けて羽織りにしたり、襟を開いたりして、雰囲気を変えながら着まわせます。上まで全部閉めてタートルネック風に着ると、あたたかくて寒いときには頼りになります。
カラバリはオフホワイト、ダークグレー、ブルー、写真のネイビーの計4色です。
写真は、ダークグレーのカーディガンにメンズの「フランネルチェックシャツ」をインナーに合わせた着こなし。ニットからのぞくイエローのチェック柄が、アクセントになっています。
着丈は少し短めで程よくフィットするシルエットなので、上半身がコンパクトにまとまり、パンツでもスカートでもバランスよく着られます。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)